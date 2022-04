UGT y CCOO advierten que sin pacto de rentas pelearán alzas salariales empresa por empresa

Los sindicatos toman en Canarias el testigo lanzado por sus organizaciones a nivel nacional y aseguran que sin un pacto de rentas que garantice incrementos salariales para paliar el efecto de la inflación en el bolsillo de los trabajadores, la negociación se hará convenio por convenio, abriendo un escenario de tensión laboral con las empresas. Así lo aseguraron este miércoles 27 de abril los secretarios generales en Canarias de CCOO, Inocencio González, y de UGT, Manuel Navarro, y la secretaria de Acción Sindical de USO Canarias, Sandra Tarín.

"En estos momentos hay un bloqueo patronal", señaló González refiriéndose a la negativa de la CEOE a incluir cláusulas de revisión salarial en la renovación de los convenios. "Nosotros estamos dispuestos a firmar un acuerdo estatal que sirva de referencia para negociar", aunque resaltó que no facilitarán una salida que no incluya acompasar las retribuciones de los trabajadores al alza del coste de la vida, que se ha disparado en los últimos meses.

Navarro recalcó que no se puede permitir que sean de nuevo los trabajadores los que vuelvan a pagar los efectos de la crisis y por eso, ahora toca "negociar salarios que se aproximen al coste de la vida". Por lo que animó a sus delegados a "no firmar convenios ni tablas salariales a la ligera" porque el aumento de los sueldos es la única medida que "no precarizará la economía de las familias".

Con ese espíritu reivindicativo, los sindicatos volverán a salir a la calle este domingo 1 de mayo después de dos años de limitaciones debido a la pandemia. "Vivimos esta jornada con especial ilusión", apuntó Tarín, ya que será el primero en el que podrán celebrarse manifestaciones tras la aparición del coronavirus. Además, añadió que los trabajadores afrontan este día en una situación "muy difícil" porque no se han recuperado de las pérdidas salariales de la pandemia y la inflación se mantiene en máximos que no se veían desde hace décadas. "Los trabajadores hemos perdido más de un 8% de poder adquisitivo", subrayó.

Este domingo se celebrarán más de 60 manifestaciones en todo el territorio nacional. En Tenerife arrancará a las 10:00 de la mañana desde la plaza Weyler, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria saldrá desde San Telmo a las 11:00 horas.