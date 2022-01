Las 30.000 inscripciones en las listas de empleo de Canarias desbordan las previsiones de la administración

Más de 30.000 personas se han inscrito ya en las listas de empleo urgente habilitadas por el Gobierno de Canarias para poder atender la acuciante demanda de personal que tiene la administración regional. Una respuesta que ha sobrepasado por completo las previsiones de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que el pasado 12 de enero abrió estas convocatorias de empleo extraordinarias ante la gran dificultad que estaban encontrando diferentes departamentos y organismos públicos para incorporar recursos humanos a sus plantillas.

«Esperábamos que habría demanda pero no en estas cantidades», reconoce el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, quien apunta que de media unas mil personas al día se inscriben en esta oferta. Unos números que evidencian el alto interés de muchos canarios por comenzar a trabajar como empleado público, aunque se prevé que entre los aspirantes pueda haber también muchos que ya trabajan para alguna administración. El plazo de inscripción se mantendrá abierto hasta el 1 de febrero.

El Gobierno canario prevé extender este tipo de procesos de selección en la administración

Sin embargo, Domínguez señala que esta gran cantidad de inscripciones no tienen por qué retrasar el proceso de ordenación de estas listas de las que tirará la administración para cubrir las plazas que sean necesarias. «No tenemos una cifra exacta de vacantes, podrán ser entre 200 y 500», recalca y añade que la intención es que el personal pueda estar incorporado «en unos meses».

La apertura de estas listas de empleo busca mitigar las necesidades de personas en catorce escalas del Cuerpo Superior de Administradores, el Cuerpo Superior Facultativo, el Cuerpo de Gestión, el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio y la Agrupación Profesional de Subalternos. Siendo esta última, hasta el día de ayer, la que había recibido un mayor número de solicitudes, en concreto 7.587. Le siguen de cerca la Escala de Administradores Generales, con 6.067, y la Escala de Gestión General con 5.667 inscritos.

La novedad respecto a este procedimiento de inscripción es que los interesados no deben pasar ningún proceso selectivo para poder acceder a la lista sino completar una autobaremación de sus méritos y experiencia laboral a través del que se ordenará la lista. No será hasta que se produzca el llamamiento cuando la administración compruebe la veracidad de lo declarado por el solicitante y en el caso de que no pueda acreditarse, se le asignará una nueva nota y se reordenará la lista en función de esta.

Se trata de un sistema innovador que se aplica por primera vez en Canarias pero que el Gobierno regional piensa extender si la experiencia resulta satisfactoria. «Nunca antes se había hecho en el Archipiélago», detalla Domínguez, quien argumenta que hasta ahora el acceso a las listas de empleo público, a través de las que se cubren las plazas de interinos o de sustitución en la administración, siempre se había hecho tras presentarse a un concurso oposición. «Los interesados se presentaban y aquellos que no conseguían plaza entraban en una lista de reserva a través de la que se hacían los llamamientos», explica. Los requerimientos hacen que este tipo de procesos pueda alargarse «hasta más de dos años».

Sin embargo, la llegada de los fondos Next Generation ha incrementado la necesidad de personal de la administración pública canaria que no encuentra en las listas ya confeccionadas el personal suficiente para poder atender a esta demanda. La llegada de esta financiación y el plazo vinculado a la gestión de estos fondos hacían imposible contratar personal a través de los procedimientos habituales hasta ahora, por lo que el Gobierno buscó vías alternativas.

«Esto es una experiencia piloto con determinados cuerpos y escalas para ver cómo funciona y poder engrasar la máquina», valora Domínguez, quien también asegura que el Ejecutivo regional tiene «bastantes expectativas» de que este tipo de procesos «se convierta en una manera ordinaria de tener personal en la administración». «Queremos que sea un procedimiento ágil y rápido», recalca y el Gobierno autonómico trabaja ya para que también puedan contratar personal a través de este tipo de bolsas de empleo las administraciones locales que tengan convenios en este sentido.

Aún así, el viceconsejero descarta que este tipo de procesos puedan agravar el problema del abuso de interinidad que ya sufre la administración canaria, que ha mantenido en esta situación a trabajadores públicos durante décadas, incumpliendo la normativa europea. «Buscamos que sea un procedimiento ordinario pero a sabiendas de que la normativa actual estipula que un interino no puede superar los tres años en una vacante», explica, por lo que insiste en que una vez cumplido ese periodo, la plaza deberá extinguirse o sacarse a concurso, porque solo podrá ser ocupada por un funcionario.