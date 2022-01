La necesidad urgente de personal lleva a Torres a abrir las listas de empleo

La necesidad acuciante de personal en determinadas categorías de la Administración autonómica ha motivado que desde hoy se active una nueva lista de empleo extraordinaria para que las personas interesadas se puedan apuntar. La Dirección General de Función Pública abre un plazo de quince días hábiles para contar con una selección complementaria de funcionarios interinos que cubran determinadas categorías por encontrarse agotadas en los listados vigentes. La mayoría de estas plazas están vinculadas a las necesidades de personal derivadas de la gestión de los fondos europeos Next Generation y la rapidez con la que se quiere que entren a trabajar lo antes posible provoca que solo se requiera la presentación de méritos para acceder a los puestos de forma interina.

El Ejecutivo da quince días y la presentación solo se podrá realizar por vía telemática

En la resolución publicada en el BOC la Dirección General de Función Pública admite la necesidad «urgente» de contar con esta lista complementaria para cubrir servicios tanto en las consejerías como en los organismos autónomos y entidades dependientes de la Administración regional. «Habiéndose agotado o no existiendo disponibilidad de personas integrantes de las listas de empleo vigentes, deviniendo infructuosos todos los intentos para incorporar de forma urgente los recursos humanos que resultan precisos para atender las numerosas necesidades de personal formuladas por los distintos departamentos y organismos, especialmente en determinados cuerpos y escalas, procede con carácter urgente la constitución de listas de empleo complementarias que permitan atender tales necesidades», describe la resolución.

La demanda es «especialmente acuciante» en determinadas categorías. Del cuerpo superior de Administradores están dos escalas, la de Administraciones Generales y la de Administradores Financieros y Tributarios, para los que se requieren titulación universitaria. Mientras, del cuerpo superior Facultativo se convocan las especialidades de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; Ingenieros Industriales e Ingenieros de Telecomunicaciones. También en este cuerpo están abiertas las solicitudes para la especialidad de Tecnologías de la Información, de Psicología y de la escala de Inspectores Médicos.

En cuanto al Cuerpo de Gestión, se convocan las escalas de Gestión General y Gestión Financiera Tributaria, para los que se requiere estar en posesión de título universitario. Por otro lado, en el Cuerpo de Facultativo de técnicos de grado medio, las especialidades son tres: Telecomunicaciones, Tecnología de la Información y Trabajador Social. Por último, también se abrirá la convocatoria de Subalternos, quienes precisarán tener certificado de escolaridad y estar en posesión del permiso de conducir B.

Requisitos

Una de las principales novedades de esta convocatoria es que por primera vez estas listas de empleo no dependen de ningún proceso selectivo previo, es decir, no están vinculadas a oposiciones con los aspirantes que se quedan fuera y engrosan las listas para acceder a puestos de trabajo temporales o interinos. A estas nuevas listas pueden concurrir toda persona que cumpla con los requisitos de acceso de la convocatoria. En ese proceso no habrá prueba de conocimientos sino será por concurso de méritos, es decir, los interesados tendrán que presentar vía telemática las titulaciones académicas y la experiencia laboral que tengan para optar a los puestos que convoca la Administración.

Las solicitudes de participación deberán presentarse exclusivamente por vía telemática. Por ello, las personas interesadas deberán inscribirse al proceso a través de la sede electrónica de la Administración Pública o, en el caso del personal al servicio de la Administración autonómica canaria, a través del Portal de Personal. De este modo, se excluirán del procedimiento selectivo a quienes no presenten las candidaturas de manera telemática. Las bases de esta convocatoria están recogidas en el Boletín Oficial de Canarias 254, publicado el pasado 15 de diciembre. En ellas se explica que para formar parte de las listas se realizará valoración de los méritos que se explican en la resolución, por lo que no será necesario realizar pruebas de conocimientos.

Función Pública pone el acelerador en esta convocatoria por «la necesidad objetiva en la urgencia en atención a los tiempos de respuesta en la prestación de servicios públicos dirigidos a la ciudadanía, que en todo caso ha de garantizar el pleno cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que rigen el acceso al empleo público, lo que hace necesario acudir para su constitución y ordenación a través de concursos de valoración de méritos, definidos y medidos en los términos de la resolución», añade el texto.

A la falta crónica de personal acumulada durante años en la Administración se ha unido ahora la necesidad de gestionar de forma ágil y eficaz los ingentes recursos que vienen de Europa a través de los fondos Next Generation y, por ello, las diferentes consejerías y organismos del Ejecutivo están presentando los instrumentos de planificación estratégica en los que no solo describen los objetivos y las políticas que van a desarrollar con estos fondos, sino también las necesidades de personal extra que necesitan para poder gestionarlos en los plazos impuestos por la Comisión Europea. Una buena parte de los departamentos de la Comunidad Autónoma ya han puesto sobre la mesa sus necesidades de personal.

En una primera fase se ha priorizado al personal propio de la Comunidad Autónoma pero, ante el temor de que se paralice la gestión administrativa ordinaria, se ha lanzado esta lista de empleo de forma extraordinaria con el fin de acelerar la entrada de personal de forma interina. El Ejecutivo realizó una modificación puntual de la ley canaria de Función Pública para permitir que pueda entrar personal en la Administración solo por concurso de méritos para necesidades puntuales, algo que sucede en este caso. Esta modificación contó con el rechazo de las centrales sindicales.

Administradores, ingenieros, gestores tributarios e inspectores, los más demandados

Además de las categorías ligadas a los fondos europeos como es el caso de administradores, ingenieros o cuerpos facultativos de grado medio, también hay otras vinculadas a las políticas sociales como inspectores médicos, psicólogos y trabajadores sociales. También hay categorías vinculadas a la Agencia Tributaria Canaria (ATC) que también cuenta con un importante déficit de personal y que las oposiciones convocadas hasta ahora no ha cubierto.