El empleo público se dispara y amortigua la caída en el sector privado.

Canarias cerró 2021 con más ocupados que cuando estalló la pandemia. En marzo de 2020, cuando el Gobierno decreta el estado de alarma, las Islas tenían 930.200 empleados. En el último trimestre del año pasado ya eran 938.000, según la Encuesta de población activa publicada ayer. Sin embargo, esta recuperación del volumen de empleo precoronavirus se debe a las contrataciones masivas en el sector público, en su mayoría en educación y sanidad para hacer frente a la covid-19. En el ámbito privado, en las empresas, la Comunidad Autónoma aún tiene 20.500 trabajadores menos que cuando comenzó la pesadilla, mientras que son 28.300 más en la Administración.

El Archipiélago fue en 2021 la región que más empleo creó, entre otras cosas porque también fue, junto con Baleares, la que más mano de obra perdió en 2020, el año I de la pandemia. La incipiente recuperación del turismo a partir del verano, truncada ahora por la variante ómicron, fue suficiente para que el número de ocupados se incrementase el año pasado en 110.600 personas, un 13,4%. El aumento en el conjunto del país fue del 4,3%. De hecho, Canarias ganó 59.700 empleados solo en el último trimestre de 2021, es decir, en la primera mitad de la temporada alta turística, que transcurre de octubre de un año a marzo del siguiente. Así pues, la recuperación del mercado laboral estaba en marcha cuando la ómicron se convirtió en la cepa predominante en Europa y volvió a paralizar el negocio turístico. Estaba en marcha pero no se había producido.

El termómetro para medir la salud del mercado laboral es el empleo privado, y pese a la notable recuperación de 2021, este sigue por debajo de las cifras prepandemia. Las Islas despidieron el año II de la crisis con 754.300 ocupados en el ámbito privado, incluidos tanto los asalariados como los trabajadores autónomos. En el primer trimestre de 2020, el que marca el antes y el después de la crisis, eran 774.800. Si la ómicron no hubiera acabado con las buenas perspectivas de la industria turística para los primeros meses de este año –para la segunda mitad de la temporada alta–, todo apunta a que el mercado laboral se habría recuperado del todo entre enero y marzo de 2022; pero tras la irrupción de la nueva cepa está por ver cuándo se volverá a las cifras prepandemia. Solo hay dos Comunidades Autónomas donde el empleo privado sigue sin levantar cabeza, y Canarias es una de ellas. La otra es la Comunidad Valenciana.

El Archipiélago crea 59.700 empleos en el último trimestre y registra la mayor subida del país

No obstante, y a pesar de que el tejido productivo regional aún no es capaz de dar trabajo a tantas personas como antes de la crisis, Canarias ya tiene más ocupados que cuando el coronavirus sacudió al mundo. No en vano, la Administración pública ha disparado su plantilla hasta cifras récord. Los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno autonómico, sobre todo este último, han contratado a miles de personas para combatir la pandemia. Hoy hay en las Islas 183.700 empleados públicos, 28.300 más de los 155.400 que había en marzo de 2020. La nómina de la Administración en el Archipiélago se ha incrementado así un 18,2%, la segunda mayor subida del país tras el 20,8% de la Comunidad Valenciana, con lo que las dos autonomías que aún no han recuperado el empleo privado son también las dos que más han engordado sus plantillas públicas. En definitiva, la crisis se salda hasta el momento con 20.500 trabajadores menos en las empresas y 28.300 más en el sector público. De modo que la economía productiva pierde peso aunque los 938.000 ocupados que hay en estos momentos sean 7.800 más que cuando irrumpió la covid-19.

En cuanto al desempleo, Canarias dio carpetazo a 2021 con solamente 219.100 parados, 59.900 menos que a comienzos del año pasado pero 3.800 más que antes de la pandemia. En términos relativos, el paro se redujo en 2021 en las Islas un 21,5%, 4,9 puntos más de lo que se redujo en el conjunto de España (16,6%). Como en el incremento de los ocupados, el aparente mejor dato de la Comunidad Autónoma obedece en realidad a que la recuperación en el Archipiélago ha comenzado más tarde.

La tasa de paro, del 18,9%, baja de los veinte puntos por primera vez desde la irrupción de la covid

La tasa de paro está ahora en el 18,94%, con lo que baja por primera vez de los veinte puntos porcentuales desde el inicio de la crisis, cuando estaba en el 18,79%. Eso sí, sigue siendo de los peores datos del país, en concreto el segundo peor tras el 20,18% de Andalucía. Y si la lupa se pone sobre el desempleo juvenil, ese que afecta a los menores de 25 años, el 52,2% de Canarias es, con mucha diferencia, el más alto de España. Son 12,9 puntos más que el ya de por sí elevadísimo 39,3% de antes del coronavirus.