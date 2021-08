Grandes hoteles con spa y varias piscina, complejos alojativos de lujo que aún son un proyecto sobre el papel, hoteles boutique en entornos rurales y apartahoteles que necesitan una reforma cuelgan el cartel de «se vende» por la pandemia. El sector turístico de Canarias vive la peor crisis de su historia, con los niveles de ocupación al 40%, las conexiones aéreas al 90% y unas previsiones de llegada de cinco millones de visitantes a finales de año, cuando en 2019 recibió más de 15 millones. Ante este delicado horizonte y después de meses en cero turístico, decenas de complejos alojativos del Archipiélago han salido al mercado inmobiliario. Solo en el portal Idealista hay actualmente 47 hoteles en venta, valorados en más de 353 millones de euros, frente a los 19 establecimientos que estaban en oferta en el mercado antes del confinamiento.

La plataforma inmobiliaria sostiene que el impacto de la pandemia se sigue notando en el sector hotelero y que, «a pesar de que el turismo vive un mejor verano que el registrado en 2020, el número de hoteles en venta en el portal a comienzos de este agosto es un 30% superior al de hace justo un año».

En concreto, Canarias es la quinta comunidad donde más hoteles han salido a la venta en el último año. En Gran Canaria hay 18 establecimientos en el mercado, valorados en cerca de 90 millones de euros. La mayoría de ellos están en el sur de la isla, pero también hay algunos en entornos rurales como Firgas o en el casco antiguo de Las Palmas de Gran Canaria.

Tenerife acumula 14 hoteles en venta, casi todos en las zonas de sol y playa, aunque se anuncian también complejos en municipios de marcado carácter rural. El valor en el mercado de estos hoteles tinerfeños supera los 52 millones de euros.

Las ofertas de las islas no capitalinas se concentran en Lanzarote (7) y Fuerteventura (6), aunque en la capital palmera hay dos edificios de uso turístico en venta. El complejo hotelero más caro del Archipiélago está situado en Puerto del Carmen, en la localidad lanzaroteña de Tías, y se vende por 100 millones de euros. Este hotel, según detalla el anuncio, se encuentra en primera línea de playa, está totalmente renovado y tiene 600 habitaciones con vistas al mar, repartidas en tres plantas.

La Graciosa no escapa de las ofertas inmobiliarias del sector alojativo. En esta isla hay un edificio de uso turístico que alberga cuatro apartamentos –uno de ellos de lujo– con un dormitorio, repartidos en dos plantas, según aclara su publicidad en el portal web. Su valor es de 850.000 euros y el anunciante asegura que la ocupación media durante todo el año es del 85%. Asimismo, afirma que los ingresos que genera el inmueble son de 140.000 euros anuales y que los gastos rondan el 20% de esta cantidad, con lo que la compra podría estar amortizada en siete años.

Algunos de los activos que buscan comprador son hoteles en fase de construcción o reforma. Es el caso de un edificio en venta en Playa del Inglés, un pequeño establecimiento alojativo en construcción que cuenta con capacidad para seis estudios a los que se podría añadir uno o dos más en el futuro. Este establecimiento, dirigido al turismo de alto nivel, se vende por 1,8 millones de euros con el proyecto y la licencia.

Ante el aumento de hoteles en situación de cambiar de propietarios en Canarias, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricúa, asegura que no hay activos importantes en venta, ya que la mayoría de inmuebles que se venden en este portal son complejos familiares u hoteles de pequeñas dimensiones. «En época de crisis siempre hay quién está dispuesto a invertir, pero la realidad es que no está habiendo transacciones», señala el hotelero. Explica también que los empresarios que quieren vender sus activos no lo anuncian en internet, porque esta práctica «devalúa» su producto, por lo que lo primero es negociar con otras empresas del sector, con las entidades bancarias o con fondos de inversión.

Actualmente hay 639 hoteles en venta en el portal web distribuidos por todo el territorio nacional, aunque prácticamente la mitad de ellos se encuentran concentrados en tres comunidades: Andalucía, con 135, Cataluña con 113 y Baleares con 67. La andaluza es también la región en la que más ha crecido el número de hoteles este año, ya que tiene una oferta de 45 establecimientos más de los que había hace doce meses, seguida por Canarias (con 28 hoteles más), la Comunitat Valenciana (24), Cataluña (19), Baleares (17) y Galicia (17). Por el contrario, en regiones como Castilla y León, Euskadi, Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha se ha reducido el número de complejos turísticos en venta durante el último año.