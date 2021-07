El Tribunal de Cuentas ha rechazado la acción pública iniciada por dirigentes de Ciudadanos para tratar de bloquear el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros por parte del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El órgano fiscalizador entiende que la concesión de un préstamo no supone ningún perjuicio contable a las arcas públicas, salvo que no sea devuelto, circunstancia que aún no se ha producido, por lo que no ve motivo para abrir la investigación pretendida por el partido liderado por Inés Arrimadas, que anunció que recurrirá la decisión.

Para determinar si debía iniciarse la investigación se nombró un consejero, cuya conclusión es que «del análisis de la documentación aportada se considera que la ayuda financiera percibida hasta el momento por Plus Ultra, por importe de 19 milones de euros, es un préstamo ordinario y como tal no ha originado un perjuicio económico a los fondos públicos. Se ha de señalar que un perjuicio a los fondos públicos por la concesión de este préstamo se produciría por su aplicación a finalidades distintas a las que fue concedido, por su falta de amortización en los plazos de vencimiento o por impago de los intereses que, en su caso, se hubieran pactado».

Para el consejero nombrado por el Tribunal de Cuentas «los hechos contemplados en la acción pública tampoco permiten apreciar los indicios de negligencia grave» que Cs «imputa a la conducta de las personas u órganos colegiados responsables de la concesión de la ayuda y a la empresa perceptora», porque se ha respetado el procedimiento administrativo, ya que la ayuda ha sido propuesta por la SEPI, resuelta por el Consejo Gestor del Fondo y autorizada por el Consejo de Ministros.

La decisión del Tribunal de Cuentas, no obstante, es totalmente independiente de la adoptada la semana pasada por un juzgado de Instrucción de Madrid, que suspendió cautelamente la entrega a Plus Ultra de los 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar mañana, para que la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a acreedores.