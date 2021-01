Canarias no dejará atrás la crisis antes de 2024. El Archipiélago debe prepararse para afrontar un trienio negro aun cuando la ayuda europea llegue a las Islas en tiempo y forma. No en vano, el rebote de la economía regional tras tocar fondo en 2020 no será este año suficiente para adelantar la recuperación. De hecho, la Comunidad Autónoma no conseguirá recuperar en 2021 ni la mitad de lo perdido en el Año I de la pandemia. Este es el panorama que pintan las previsiones de CEOE-Tenerife, la división tinerfeña de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. El diagnóstico de la patronal provincial, compartido por su gemela de la demarcación de Las Palmas –la Confederación Canaria de Empresarios (CCE)–, sitúa al Archipiélago en el vagón de cola del país, o más bien en el último asiento del vagón de cola. Ni siquiera el otro archipiélago español, Baleares –cuya economía también depende en alto grado de la golpeada industria turística–, está sufriendo y sufrirá tanto como Canarias la crisis del coronavirus. Ante este escenario, el presidente de la CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, reclamó ayer al Gobierno de Pedro Sánchez que las ayudas a las regiones se distribuyan en función de las necesidades de cada una. Y es “incontestable”, subrayó, que Canarias primero y Baleares después han sufrido un impacto “no ya mayor, sino sustancialmente mayor”.

La patronal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife presentó su informe de coyuntura correspondiente al último trimestre de 2020 y las previsiones para este año justo un día después de la publicación de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Y como en la EPA, tampoco en el análisis de la CEOE hay demasiado espacio para el optimismo. Los cálculos de Corporación 5 –la consultoría que elabora los informes para la patronal tinerfeña– avanzan que la caída del Producto Interior Bruto (PIB) regional fue el año pasado del 20,5%, de unos 9.000 millones de euros. Con todo, y a pesar de que se trata de un hundimiento extraordinario, histórico, ahora la principal preocupación es cuándo será capaz la economía de enjugar las pérdidas. Descartada la recuperación en forma de uve –esa en que a la caída la sigue una subida de igual intensidad–, la mayoría de análisis apunta que España y los países del entorno recuperarán este año al menos la mitad de lo perdido en 2020. Pero no Canarias. El responsable del área de Consultoría de Corporación 5, José Miguel González –ex director general de Trabajo del Gobierno autonómico en la anterior legislatura–, explicó que el crecimiento del PIB del Archipiélago en 2021 no llegará al 10%. Lo más probable, puntualizó José Carlos Francisco, es que pueda recuperarse alrededor de un 40% de lo que la pandemia destruyó el año pasado. Y otro 40% en 2022 para que 2023, si no hay más contratiempos, sea el último ejercicio sumido en la crisis de la Covid-19. En definitiva, todo parece que el total restablecimiento no se producirá antes de 2024.

El presidente de la CEOE-Tenerife puntualizó que en la previsión se da por descontado el efecto de las ayudas europeas, que, por tanto, serán una ayuda pero no la solución. Francisco hizo hincapié en que los fondos extraordinarios que llegarán a las Islas para paliar la crisis sumarán unos mil millones anuales, una cantidad “importante” que, no obstante, no alcanza para que Canarias salga del agujero antes de 2024. Además, el dirigente empresarial recordó que está por ver en qué medida las ayudas se recibirán ya este año: “Esto es lo más duro, nos queda mucho tiempo por delante, y la situación es más difícil de lo que se dice”. En esta línea, el representante de la confederación de empresarios insistió en la necesidad de que el Gobierno central ponga en práctica un plan de rescate para la economía canaria, un plan de ayudas específico para que la situación no degenere en una auténtica quiebra social. “Medidas diferenciadas”, exigió Francisco, para los territorios más afectados por la pandemia, con el Archipiélago a la cabeza.

En cuanto a las ayudas del Ejecutivo regional, en la patronal juzgan que son “insuficientes” ante la gravedad de la crisis. Francisco concedió que el deterioro del tejido productivo isleño es tan profundo que excede de las posibilidades del Gobierno de Ángel Víctor Torres, pero no por ello obvió que de los poco más de 400 millones de euros anunciados por la Consejería de Hacienda, solamente 165 millones son ayudas propiamente dichas, es decir, a fondo perdido. Los aplazamientos fiscales –que constituyen el grueso del programa de ayudas de la Comunidad Autónoma– pueden “paliar” la situación de determinadas empresas, pero al fin y al cabo, añadió Francisco, son aplazamientos, y como tal habrá que pagarlos antes o después. En este sentido, también el presidente de la CCE, Agustín Manrique de Lara, reconoció que la situación “se escapa a la capacidad del Gobierno de Canarias”. “En realidad, las ayudas directas suman 165 millones, lo otro son aplazamientos en los pagos que resuelven más bien poco”, remató el presidente de la CEOE.

La clave, la vacunación

En última instancia, la mayor contribución de los Gobiernos para la recuperación económica de las Islas sería que la campaña de vacunación contra la Covid-19 se llevara a cabo con éxito. Y de momento no está siendo así. Según los cálculos de la patronal, en estos momentos debería haber unos 296.000 vacunados en el Archipiélago —vacunados con la primera dosis—, pero no hay ni 57.000, de los que solo 6.800 han recibido ya los dos pinchazos. “Cada día que pase será más difícil alcanzar el objetivo [que hasta un 70% de la población esté inmunizada contra la Covid-19]; habrá que vacunar a casi 20.000 personas al día para lograrlo”, recalcó el presidente de la CEOE-Tenerife, que dejó claro que en ningún caso habrá recuperación económica, ni social, hasta que se concluya con éxito la vacunación.

Las dos patronales de la Comunidad Autónoma coinciden así en que los tres factores que marcarán el mejor o peor comportamiento de la economía en 2021 serán la evolución misma de la pandemia, el mencionado mayor o menor grado de eficacia de la campaña de vacunación y la capacidad de las Islas para recuperar la conectividad aérea. El problema es que esto último no depende solo de la situación en el Archipiélago, sino también en los países emisores.

Desarrollo sostenible

La CEOE-Tenerife ha creado una nueva sección de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su sitio web donde además de la documentación oficial de la Agenda de Desarrollo 2030 se puede acceder a páginas oficiales relacionadas con los ODS, así como al díptico imprimible y descargable con los datos más importantes de estos objetivos. A lo anterior hay que sumar el servicio que presta el Gabinete Técnico de Asesoramiento y la herramienta de seguimiento sobre el estado de cada uno de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible en Canarias. Esta última es una herramienta que por medio de gráficos sencillos y de fácil manejo, realizados para cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hace una foto de la situación actual de las Islas en referencia a las intenciones de la conocida Agenda de la ONU, comparándola con la situación nacional.