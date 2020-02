Curbelo: "Canarias no cuenta con una estrategia definida para mejorar como destino"

Arranca el Foro Conectividad y Turismo: Los desafíos de las Islas ante la nueva economía, organizado por Prensa Ibérica y patrocinado por los cabildos de El Hierro y La Gomera, así como el Ayuntamiento de Arona. El encuentro se celebra en el Hotel Villa Cortés, de Playa de Las Américas (Arona). El foro cuenta con dos mesas de expertos en las que se debatirá sobre el presente y futuro del principal motor económico de Canarias.

En una de las mesas de debate participan los presidentes de los cabildos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, Pedro Martín, Casimiro Curbelo y Alpidio Armas, respectivamente, así como el director de Aeropuertos de AENA en Canarias, Mario Otero, mientras que la segunda mesa está formada por los alcaldes de Arona y Granadilla, José Julián Mena y José Domingo Regalado, respectivamente; el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Carlos González, y el director general de Transportes del Gobierno de Canarias, Manuel Ángel Hernández.

El director de EL DÍA, Joaquín Catalán, saluda a los asistentes al foro y da comienzo la primera de las mesas de debate. El primero en tomar la palabra es el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, quien señala que "ha de primar el criterio de calidad en el turismo, en lugar de cantidad". En este sentido, añade que "se ha demostrado durante estos últimos meses que Tenerife no tiene un problema como destino turístico" a la vez que incide en que "los turistas que nos visitan tienen una media de edad superior a los 45 años", apunta. "Estamos promocionando a Tenerife como destino de ocio", asevera a la vez que resalta que "se trabaja por la mejora de las instalaciones para la conectividad y, en particular, del Aeropuerto del Sur".

El máximo responsable del Cabildo herreño, Alpidio Armas, sostiene que la conectividad es "particularmente relevante" en El Hierro. "Nosotros no tenemos la capacidad para que los aviones vayan a la Península ni al extranjero", admite a la vez que añade que hay un "doble salto" en El Hierro, tanto desde Los Rodeos como desde Gando y hacia otros destinos. "Esa dificultad no es fácil de resolver". Armas reclama "establecer fórmulas para que, de alguna manera, se compense "ya sea con dinero u otros incentivos" ese problema. Asimismo, lamenta que desde hace 25 años AENA no haya hecho "inversiones serias" en la Isla.

Por su parte, Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo gomero, considera que "hay que tener una estrategia" porque, añade "no se puede improvisar". "Reunimos las condiciones para ser uno de los lugares más atractivos del mundo, y para eso hay que hacer una estrategia", indica. "Tenemos que ir mejorando la calidad del destino", prosigue, antes de apuntar que no existe ahora mismo una estrategia definida. "Creo que nosotros debemos trabajar, en el ámbito de cada una de las Islas, aunque pensando en la globalidad de Canarias", plantea Curbelo.

El presidente del Cabildo de La Gomera recuerda que el turismo supone el 35% del PIB en el Archipiélago aunque resalta que los pequeños detalles son importantes para el éxito turístico. "Nosotros necesitamos para el futuro una estrategia clara que fortalezca a nuestro sector empresarial y a los servicios que prestamos", abunda.

El director de Aeropuertos de AENA en Canarias, Mario Otero, señala que en la aviación lo primero es la seguridad; lo segundo, la calidad, y lo tercero, la eficiencia. "El futuro pasa por el medio ambiente", plantea. En cuanto a la calidad, dice que "todo es mejorable", pero que el aeropuerto peor valorado de Canarias sacó un 3,91 sobre 5, mientras que el resto está por encima de 4. Destaca la importancia también de la eficiencia. "AENA tiene las tarifas más bajas de Europa en estos momentos", agrega Otero quien a su juicio, la mejor fórmula es la combinación de cantidad y gasto.

Pedro Martín asegura que la relación con AENA es buena y que, sobre las necesidades del Aeropuerto del Sur, se consultó a diferentes sectores. A partir de ahí, continúa, se hizo un documento de trabajo. No obstante, critica que "la segunda terminal se encuentre cerrada y que ahora "responde más a un modelo del siglo pasado". El presidente del Cabildo de Tenerife lamenta las colas de pasajeros que se forman en el aeropuerto. "Debemos partir de una inversión adecuada" y avanza que el Cabildo se volverá a encontrar "muy pronto" con AENA para una nueva reunión. Sobre Tenerife Norte, Martín explica que van a crear un tercer carril entre Guamasa y Los Rodeos, que espero que podamos iniciar este mismo año", apunta.

Alpidio Armas lamenta los problemas del aeropuerto de El Hierro: "No tiene capacidad de crecimiento, la gente aparca en cualquier lugar", pone como ejemplo para destacar las limitaciones geográficas en las que está enclavado el aeropuerto. Por otro lado, celebra el rodaje de la serie Hierro en la Isla. Pero más allá de la promoción que pudiera destacar por el rodaje de dicha serie, Armas reanudó su discurso para informar de que "el ministro de Fomento tiene sobre la mesa nuestras peticiones sobre la ampliación del aparcamiento de aeronaves", apunta. "Es básico, es fundamental", incide.

"Canarias no puede permanecer ni un minuto más sin pertenecer a la planificación de AENA", afirma por su parte Casimiro Curbelo. "Nosotros debemos tener representación", continúa, "en la negociación futura, ahora que el Estatuto de Autonomía nos lo permite, hemos de negociar nuestra presencia allí".

El presidente del Cabildo de La Gomera señala que no puede compartir la tesis del "crecimiento por el crecimiento", sino mantener los 15 millones de turistas y mejorar en calidad. "Llevarnos por crecer y crecer más... ¿hasta dónde podemos llegar?", reflexiona. "Si me hablan de la ampliación del aeropuerto de La Gomera para vuelos internacionales, yo no lo querría", ejemplifica. "Todo no cabe", sintetiza Curbelo. "Ahora estamos hablando de los trenes del Sur y mañana, de una nave espacial para que nos mueva... ¡No! Hay que poner los pies en el suelo", opina.

Mario Otero insiste en la importancia de la eficiencia. "Sí es cierto que tenemos que estar a la altura de la calidad que necesitan las Islas", afirma y contesta a Alpidio Armas que "en el aeropuerto de El Hierro el año pasado el pico fueron de cuatro operaciones por hora y tiene capacidad para ocho". "Vamos a desarrollar un nuevo área-terminal aprovechando lo que hay", continúa sobre el caso herreño, antes de precisar que eso permitirá aumentar el número de pasajeros en la Isla.

"Tenerife lleva muchos años sin tener un metro nuevo de carreteras", interviene Pedro Martín para responder a las palabras de Casimiro Curbelo sobre el crecimiento, y lamenta el nivel de ejecución de presupuesto en vías en los últimos años. El presidente del Cabildo de Tenerife asegura que la necesidad de mejora del aeropuerto de Tenerife Sur responde a la seguridad. "Estaría encantado de que hubiese una representación canaria en AENA", afirma para añadirse a las exigencias planteadas en este foro por Curbelo.

También Alpidio Armas comparte que debe haber una representación canaria en el Consejo de Administración de AENA para luego retomar el discurso de que "El Hierro en este momento lo que necesita es turismo", apunta. "Estamos en pañales; no queremos un turismo de masas, sino responsable, de senderismo, de deportes de riesgo", añade.

Sobre la petición de representación de Canarias en AENA que plantéan los presidentes de los cabildos presentes en la mesa de debate, el director de Aeropuertos de AENA en Canarias, Mario Otero, dice que las comunidades autónomas tienen representación en la entidad a través de un órgano específico. "La legislación contempla la voz de las comunidades autónoma, pero admite que quizás haya que sacarles más partido a estos comités", dice.

En este sentido, Curbelo rebate la intervención de Otero ya que "Canarias es una Comunidad Autónoma especial, alejada del continente", indica: "Hay que tener voz, y la voz hay que conseguirla", insiste el presidente gomero sobre la presencia canaria en AENA. En otro sentido, sobre los límites al crecimiento, Curbelo afirma que no es que él no quiera que se crezca más, sino que se haga "sabiendo hasta dónde queremos crecer". "¿Queremos crecer? Sí; pero no de forma ilimitada", insiste mientras que introduce en el debate la "necesidad de apostar por otros sectores productivos para fortalecer el tejido económico de las Islas.