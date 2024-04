Más de la mitad de los pisos turísticos subirán precios a lo largo de este año

[object Object]

El presidente de Cehat y Ashotel, Jorge Marichal, cargó ayer contra los políticos canarios que se ponen ahora «de perfil» tras las manifestaciones turísticas del pasado sábado y culpó a todos los partidos políticos por la mala planificación en Canarias. «Las infraestructuras no se construyen de la noche al día, que se dejen de hacer anuncios estúpidos y que se pongan a trabajar», indicó en una mesa redonda del foro Futurismo Canarias 2024. Marichal señaló que están «desenfocados» quienes sitúan al turismo en el centro de los problemas de las Islas cuando en su opinión se trata del incremento demográfico y la «mala gestión» de las infraestructuras. «No hay carreteras, no hay viviendas» o la planificación de los planes generales «no está bien hecha», algunos incluso ni siquiera están adaptados a las directrices. Además, el representante empresarial mostró su apoyo a la actividad del alquiler vacacional pero no a su crecimiento «alocado», que ha culminado con la salida de «mucha gente de su casa» que pagaba 400 euros de alquiler y ahora 1.200». | EP