Curbelo: "Canarias no cuenta con una estrategia definida para mejorar el destino"

Arranca el Foro Conectividad y Turismo: Los desafíos de las Islas ante la nueva economía, organizado por Prensa Ibérica y patrocinado por los cabildos de El Hierro y La Gomera, así como el Ayuntamiento de Arona. El encuentro se celebra en el Hotel Villa Cortés, de Playa de Las Américas (Arona). El foro cuenta con dos mesas de expertos en las que se debatirá sobre el presente y futuro del principal motor económico de Canarias.

En una de las mesas de debate participan los presidentes de los cabildos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, Pedro Martín, Casimiro Curbelo y Alpidio Armas, respectivamente, así como el director de Aeropuertos de AENA en Canarias, Mario Otero, mientras que la segunda mesa está formada por los alcaldes de Arona y Granadilla, José Julián Mena y José Domingo Regalado, respectivamente; el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Carlos González, y el director general de Transportes del Gobierno de Canarias, Manuel Ángel Hernández.

El director de EL DÍA, Joaquín Catalán, saluda a los asistentes al foro y da comienzo la primera de las mesas de debate. El primero en tomar la palabra es el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, quien señala que "ha de primar el criterio de calidad en el turismo, en lugar de cantidad". En este sentido, añade que "se ha demostrado durante estos últimos meses que Tenerife no tiene un problema como destino turístico" a la vez que incide en que "los turistas que nos visitan tienen una media de edad superior a los 45 años", apunta. "Estamos promocionando a Tenerife como destino de ocio", asevera a la vez que resalta que "se trabaja por la mejora de las instalaciones para la conectividad y, en particular, del Aeropuerto del Sur".

El máximo responsable del Cabildo herreño, Alpidio Armas, sostiene que la conectividad es "particularmente relevante" en El Hierro. "Nosotros no tenemos la capacidad para que los aviones vayan a la Península ni al extranjero", admite, a la vez que añade que hay un "doble salto" en El Hierro, tanto desde Los Rodeos como desde Gando y hacia otros destinos. "Esa dificultad no es fácil de resolver". Armas reclama "establecer fórmulas para que, de alguna manera, se compense "ya sea con dinero u otros incentivos" ese problema. Asimismo, lamenta que desde hace 25 años AENA no haya hecho "inversiones serias" en la Isla.

Por su parte, Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo gomero, considera que "hay que tener una estrategia" porque, añade "no se puede improvisar". "Reunimos las condiciones para ser uno de los lugares más atractivos del mundo, y para eso hay que hacer una estrategia", indica. "Tenemos que ir mejorando la calidad del destino", prosigue, antes de apuntar que no existe ahora mismo una estrategia definida. "Creo que nosotros debemos trabajar, en el ámbito de cada una de las Islas, aunque pensando en la globalidad de Canarias", plantea Curbelo.

El presidente del Cabildo de La Gomera recuerda que el turismo supone el 35% del PIB en el Archipiélago aunque resalta que los pequeños detalles son importantes para el éxito turístico. "Nosotros necesitamos para el futuro una estrategia clara que fortalezca a nuestro sector empresarial y a los servicios que prestamos", abunda.

El director de Aeropuertos de AENA en Canarias, Mario Otero, señala que en la aviación lo primero es la seguridad; lo segundo, la calidad, y lo tercero, la eficiencia. "El futuro pasa por el medio ambiente", plantea. En cuanto a la calidad, dice que "todo es mejorable", pero que el aeropuerto peor valorado de Canarias sacó un 3,91 sobre 5, mientras que el resto está por encima de 4. Destaca la importancia también de la eficiencia. "AENA tiene las tarifas más bajas de Europa en estos momentos", agrega Otero quien a su juicio, la mejor fórmula es la combinación de cantidad y gasto.

Pedro Martín asegura que la relación con AENA es buena y que, sobre las necesidades del Aeropuerto del Sur, se consultó a diferentes sectores. A partir de ahí, continúa, se hizo un documento de trabajo. No obstante, critica que "la segunda terminal se encuentra cerrada y ahora responde más a un modelo del siglo pasado". El presidente del Cabildo de Tenerife lamenta las colas de pasajeros que se forman en el aeropuerto. "Debemos partir de una inversión adecuada" y avanza que el Cabildo se volverá a encontrar "muy pronto" con AENA en una nueva reunión. Sobre Tenerife Norte, Martín explica que van a crear un tercer carril entre Guamasa y Los Rodeos, que espero que podamos iniciar este mismo año", apunta.

Alpidio Armas lamenta los problemas del aeropuerto de El Hierro: "No tiene capacidad de crecimiento, la gente aparca en cualquier lugar", pone como ejemplo para destacar las limitaciones geográficas en las que está enclavado el aeropuerto. Por otro lado, celebra el rodaje de la serie Hierro en la Isla. Pero más allá de la promoción que pudiera destacar por el rodaje de dicha serie, Armas reanudó su discurso para informar que "el ministro de Fomento tiene sobre la mesa nuestras peticiones sobre la ampliación del aparcamiento de aeronaves", apunta. "Es básico, es fundamental", incide.



"Canarias tiene que estar dentro de AENA"

"Canarias no puede permanecer ni un minuto más sin pertenecer a la planificación de AENA", afirma por su parte Casimiro Curbelo. "Nosotros debemos tener representación", continúa, "en la negociación futura, ahora que el Estatuto de Autonomía nos lo permite, hemos de negociar nuestra presencia allí".

El presidente del Cabildo de La Gomera señala que "no puedo compartir la tesis del crecimiento por el crecimiento", sino mantener los 15 millones de turistas y mejorar en calidad. "Llevarnos por crecer y crecer más... ¿hasta dónde podemos llegar?", reflexiona. "Si me hablan de la ampliación del aeropuerto de La Gomera para vuelos internacionales, yo no lo querría", ejemplifica. "Todo no cabe", sintetiza Curbelo. "Ahora estamos hablando de los trenes del Sur y mañana, de una nave espacial para que nos mueva... ¡No! Hay que poner los pies en el suelo", opina.

Mario Otero insiste en la importancia de la eficiencia. "Sí es cierto que tenemos que estar a la altura de la calidad que necesitan las Islas", afirma y contesta a Alpidio Armas que "en el aeropuerto de El Hierro el año pasado el pico fueron de cuatro operaciones por hora y tiene capacidad para ocho". "Vamos a desarrollar un nuevo área-terminal aprovechando lo que hay", continúa sobre el caso herreño, antes de precisar que eso permitirá aumentar el número de pasajeros en la Isla.

"Tenerife lleva muchos años sin tener un metro nuevo de carreteras", interviene Pedro Martín para responder a las palabras de Casimiro Curbelo sobre el crecimiento, y lamenta el nivel de ejecución de presupuesto en vías en los últimos años. El presidente del Cabildo de Tenerife asegura que la necesidad de mejora del aeropuerto de Tenerife Sur responde a la seguridad. "Estaría encantado de que hubiese una representación canaria en AENA", afirma para añadirse a las exigencias planteadas en este foro por Curbelo.

También Alpidio Armas comparte que debe haber una representación canaria en el Consejo de Administración de AENA para luego retomar el discurso de que "El Hierro en este momento lo que necesita es turismo", apunta. "Estamos en pañales; no queremos un turismo de masas, sino responsable, de senderismo, de deportes de riesgo", añade.

Sobre la petición de representación de Canarias en AENA que plantéan los presidentes de los cabildos presentes en la mesa de debate, el director de Aeropuertos de AENA en Canarias, Mario Otero, dice que las comunidades autónomas tienen representación en la entidad a través de un órgano específico. "La legislación contempla la voz de las comunidades autónoma, pero admite que quizás haya que sacarles más partido a estos comités", dice.

En este sentido, Curbelo rebate la intervención de Otero ya que "Canarias es una Comunidad Autónoma especial, alejada del continente", indica: "Hay que tener voz, y la voz hay que conseguirla", insiste el presidente gomero sobre la presencia canaria en AENA. En otro sentido, sobre los límites al crecimiento, Curbelo afirma que no es que él no quiera que se crezca más, sino que se haga "sabiendo hasta dónde queremos crecer". "¿Queremos crecer? Sí; pero no de forma ilimitada", insiste mientras que introduce en el debate la "necesidad de apostar por otros sectores productivos para fortalecer el tejido económico de las Islas.

En un enfoque más general, Pedro Martín se refiere a las diferencias que existen entre municipios y recuerda que "no tiene sentido que en Arico lleven 25 años tratando de sacar un hotel adelante"poniendo en evidencia que en otros lugares los proyectos no se retrasan tanto. Martín aborda el problema de la vivienda y de los precios de los alquileres como un problema más añadido a la vez que pone el acento en que "solo el 10% de lo que consumimos en nuestra mesa viene de nuestra tierra; el 90% es de fuera", apunta. Martín achaca a que parte de la culpa de lo que le ocurre al sector primario es que "no hay vocaciones: la gente joven no quiere dedicarse a la agricultura; tenemos que hacer un esfuerzo para dignificar ese trabajo".

Casimiro Curbelo defiende la necesidad de crear una "Canarias de iguales, no de desiguales".

Alpidio Armas defiende que El Hierro tiene un "potencial de crecimiento importante". "No va a haber ninguna posibilidad de que se nos desborde", señala sobre el caso de su Isla. "Competiremos con destinos turísticos similares en unas condiciones que todavía estamos organizando", plantea.

Preguntado sobre la bonificación del 75%, Mario Otero desvela que en los últimos años ha comprobado que hay una bajada, en su caso particular como usuario ha detectado que hasta del 40%, pero indica que el precio de los aviones es un asunto complejo.

En este sentido, Pedro Martín mantiene que es "bastante evidente que los precios de han disparado".

Por otro lado, Curbelo se detiene en la importancia que tienen los aviones para los canarios, así como para la cohesión territorial de las Islas. "Aquí lo que ha fallado es el control", considera el presidente del Cabildo gomero. "Una de las claves para la economía canaria es la conectividad", insiste.

"Nosotros estamos felices con el 75%" -en referencia a la bonificación de los billetes aéreos para los residentes canarios-, comenta Alpidio Armas. Indica que "lo notan en turistas canarios, no así en los peninsulares", debido al "doble salto" que mencionaba al principio de la mesa de debate. "Que la gente de la Península y del extranjero pueda hacer ese segundo salto a un precio razonable", es lo que reclama el presidente del Cabildo de El Hierro. También indica que el transporte marítimo es "manifiestamente mejorable".



¿Tasa turística?

Casimiro Curbelo, respecto a la posible inclusión de un impuesto que grave al turismo, como la denominada tasa turística o tasa verde, señaló que "sigo diciendo que me niego a la tasa turística". Curbelo, no obstante, indica que "esto no es ni blanco ni negro; vamos a analizar y ver ventajas e inconvenientes, y el estado en el que nos encontramos de la economía". Sobre este asunto Pedro Martín mantiene que "es un asunto muy complejo; nunca he sido un defensor de este impuesto; hay que sentarse con los hoteleros para hablar de ese asunto",m mientras que Alpidio Armas manifiesta que "sí estoy a favor de la tasa turística, pero consensuado con todo el sector y que se sepa a dónde va. Sí creo que, si se logra un consenso, creo que puede ser una medida positiva. En otros lugares te lo cobran y no te enteras".

Hasta aquí la primera mesa de debate en este foro, mientras se preparan los expertos que participan en la segunda mesa, formada por los alcaldes de Arona y Granadilla, José Julián Mena y José Domingo Regalado, respectivamente; el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Carlos González, y el director general de Transportes del Gobierno de Canarias, Manuel Ángel Hernández.



Puerto de Los Cristianos y Fonsalía

José Julián Mena expresa sobre el puerto de Los Cristianos que es uno de los más importantes de España en cuanto a tráfico de pasajeros y "no para de crecer". "El año pasado alcanzamos la cifra de 1,8 millones de pasajeros", apunta y añade que en 2009 se contabilizaron 405.000 vehículos. "Esto da cuenta de la importancia del puerto de Los Cristianos y su ciudad turística", señala, antes de hilvanar con el "bloqueo" de la autopista del Sur.

Mena apuesta por la transformación del puerto: girar en torno a la actividad turística y recreativa, contar con una gran marina y sin olvidar a los pescadores y su cofradía. Evidentemente también podíamos crecer de una manera más adecuada si habláramos de Fonsalía. "La vida cotidiana de miles de canarios y la importante economía que representa el Sur de Tenerife están ligadas con el puerto de Los Cristianos". Insiste en la potenciación del Puerto de Los Cristianos. "Es el auténtico puerto de Tenerife entendido como una instalación que nos une, que nos conecta".

Carlos González coincide con la exposición de Mena y explica medidas que se está estudiando para su mejora, como en materia de aparcamientos, la acción de la policial. "Lo que pretendemos es que el problema no sea tan grave". González plantéa la densidad de tráfico de Los Cristianos y de la autopista del Sur. "El tráfico interinsular de las islas occidentales tiene que tener una solución eficaz", plantea a la vez que menciona la necesidad de Fonsalía o "algún sitio alternativo".

Por su parte, Manuel Ángel Hernández expone que "es evidente que hay un problema de accesibilidad al puerto".

José Domingo Regalado asegura que "no miramos con lejanía el problema que tiene Los Cristianos". "Todos sabemos que tiene una gran problemática en los accesos". Regalado señala que el puerto de Granadilla todavía no está operativo a la vez que pronostica que "Fonsalía no va a ser una realidad en esta década". "Es verdad que Granadilla está previsto que sea un puerto industrial, pero en otros lugares convive la actividad industrial con la de pasajeros", expresa. "Tenemos que hacer un estudio para ver lo que supondría descongestionar el puerto de Los Cristianos de forma momentánea con el de Granadilla", apunta, antes de referirse a la necesidad de una nueva terminal para el aeropuerto del Sur.

Desde el público intervienen también los presidentes de los cabildos que participaron en la primera mesa del foro. Así, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, pide "respeto de los que están en contra del puerto de Fonsalía para los que están a favor". "Es una infraestructura estratégica", señala. "La declaración ambiental del puerto de Fonsalía está en vigor, y esto es una gran ventaja. No es razonable que la política canaria siga tardando tanto tiempo para planificar una infraestructura; 25 años han pasado ya". Curbelo apunta que Fonsalía lo quiere "la mayoría de las fuerzas políticas en Canarias", e insiste en su importancia. "Si el PSOE fracasa en este intento, que no se mire para otro lado". "Tiene que ser una realidad". Ve necesario que se disponga de dinero para esta infraestructura "y dejarnos de películas ya". Dice que ha insistido en el puerto en los últimos años "porque nos lo jugamos todo". "Por favor, esto no puede esperar más, es una responsabilidad de todo, porque, de lo contrario, se vuelve a fracasar". "Si dependiera de mí ya estarían las obras comenzadas".

Pedro Martín, por su parte, dice que se han puesto de acuerdo los ayuntamientos y los partidos políticos, y expone que la alternativa a los problemas es el puerto de Fonsalía. Critica que durante años "apenas hayamos caminado nada" en este sentido. "Llevamos demasiado tiempo de retraso". "Empiezan a sonar voces que se han cansado de meterse con el puerto de Granadilla y ahora empiezan a hacerlo con el de Fonsalía".

Alpidio Armas también defiende el proyecto del puerto de Fonsalía. "Yo he estado hora y media del puerto a coger la autopista", dice en relación al puerto de Los Cristianos. "Nosotros no podemos estar en unas condiciones con Los Cristianos como estamos". "No podemos soportar más una infraestructura que está absolutamente superada". Sobre la opción de Granadilla, no descarta que, provisionalmente, unos días a la semana se pueda utilizar. José Julián Mena considera que se debe "salir de los parches". "No podemos decir que Granadilla sirve ahora como una alternativa al puerto de Los Cristianos", resalta para añadir que "No podemos esperar más". Expone que hay que hablar de conectividad pero también de competitividad. Manuel Ángel Hernández comenta que el Gobierno de Canarias también se ha posicionado favorablemente al puerto de Fonsalía. "El Gobierno de Canarias tiene que pensar para el conjunto de la región, pero también ver de forma directa esa problemática", afirma sobre el puerto de Los Cristianos. "Tenemos que buscar alternativas a corto plazo" e introduce el proyecto del tren del Sur. En este sentido, Hernández se refiere a "la intermodalidad" de los medios de transporte. "Necesitamos conocer realmente las cifras más allá de la inversión". "Este tipo de cuestiones requiere centrarnos bien y hacer un uso racional de los medios de transporte para la intermodalidad necesaria", añade, y remarca que son inversiones costosas. José Domingo Regalado, sobre este respecto, no descarta el tren, pero considera que hay otras acciones que ayudarían de manera más rápida a frenar el problema existente en las carreteras. Así, pide un nuevo enlace en la zona de Cocarmen. "San Isidro es una ciudad en sí ya", apunta. "Cada año nos dan un municipio como Vilaflor", ejemplifica sobre el crecimiento del municipio. José Julián Mena coincide en que el tren del Sur no es una prioridad. "Llevamos décadas oyendo hablar del tren del Sur, pero aparece y desaparece", señala, y defiende "proyectos realistas". "Me gusta la música del tren de San Isidro a Los Cristianos", expresa sobre ese otro proyecto, antes de solicitar que se cuente con todos los municipios y con los sectores afectados -comercio y sector servicios-.

¿Qué le falta al puerto de Granadilla? Carlos González dice que no se hizo un puerto completo en su momento, e indica que todavía faltan obras para completarlo. "Son necesarios 290 o 300 millones que faltan por ejecutar", cifra. "Terminar Granadilla depende de cómo nos vaya en Santa Cruz", dice.

El director del periódico El Día, Joaquín Catalán, despide el foro agradeciendo a los intervinientes su participación y al público su asistencia.