Soriano y seis despedidas más

Vacío de alicientes clasificatorios, el partido del próximo domingo contra el Real Valladolid (Heliodoro, 17:30 horas)marca el punto y final en la carrera blanquiazul de Juan Soriano, sin discusión el cancerbero que mayor huella ha dejado en el Tenerife desde Sergio Aragoneses. El de Benacazón se irá con un playoff en el bolsillo, unos dígitos extraordinarios, un récord en la mochila (último jugador en concatenar 83 titularidades consecutivas desde el mítico Villar) y, lo más importante, con el reconocimiento unánime del público del Rodríguez López.

Soriano arribó como apuesta personal del exdirector deportivo Juan Carlos Cordero. Aún no ha oficializado cuál será su próximo destino (han sonado Valencia, Cádiz y Rayo Vallecano), pero está claro que un club con mayor empaque y aspiraciones le espera para la próxima campaña. Hace meses que el sevillano dio por cerrada su etapa y ciclo en el Tenerife, como así dejó entrever en numerosas oportunidades. Sus compañeros saben de sobra de sus intenciones de salir, como así llevan percibiendo desde que arrancó la temporada.

En plena algarabía por la clasificación copera ante el Compostela, le gritaron al unísono:«¡Soriano, quédate!», pero él mismo acalló al entusiasta coro de compañeros blanquiazules. Sus representantes nunca han tenido en cuenta la proposición económica (dicen en el club que potente)formalizada desde las altas esferas. «Es difícil localizar al agente, pero creo que el jugador quiere quedarse», sugirió irónicamente el consejero Juan Guerrero la última vez que se le preguntó sobre el asunto.

La realidad es que Soriano se va dejando huella. El impacto de sus paradas, el prodigio de sus reflejos y sus manos mesiánicas –alguna milagrosa– han sido parte de la historia reciente de este club en su trayectoria a través de las últimas tres temporadas. De prescindible para el Málaga a insustituible en el Tenerife, sin duda acertó en la elección de su destino blanquiazul. Ahora le toca hacerlo –en realidad ya ha elegido– con vistas a su futuro más inmediato.

Aunque esta semana acaparará los focos como lo hizo Asier los días anteriores, no será la del guardameta la única despedida. Nacho Martínez ya ha verbalizado que no ha habido forma de llegar a un acuerdo para su renovación; Aitor Buñuel saldrá para dejar espacio al canterano DavidRodríguez, que vuelve de cesión;con Javi Alonso se pactó desde el mismo momento de la firma de su último contrato un préstamo a Primera RFEF;Roberto López ha de regresar a la Real Sociedad y no ha dado señales de que haya opción alguna para volver;y los dos refuerzos invernales tienen claro que no hay margen para negociar una ampliación. El caso de Rahmani es paradójico, por cuanto la fecha de cierre de su contrato será el 30 de junio pero en realidad se ha ido ya, con permiso del club para emprender la recuperación de su última lesión importante, que le impidió cerrar este curso como habría deseado.

Las dudas

Más difuso es el futuro de aquellos futbolistas que desconocen si la contienda de este domingo será su último baile en el Heliodoro. Nikola Sipcic tiene contrato en vigor con el representativo, pero su cuota de protagonismo es menguante y su falta de minutos, preocupante. La decisión final no dependerá tanto del nuevo entrenador;sí del propio jugador balcánico y de su intención de recuperar el terreno perdido en su club y también con la selección de Montenegro, que ya no le llama. Además, su margen para crecer choca con los movimientos emprendidos por el club para fichar a un nuevo central.

Otro que no ha tenido año fácil es uno de los refuerzos estrella, aunque él no quiere para sí este calificativo. «El fichaje top era Ángel», bromea Yann Bodiger, que apenas ha dispuesto de una decena de titularidades con Asier Garitano. Hace solo unos días se quejaba amargamente de que nunca se sintió «parte de la competencia en el centro del campo». Con pretendientes al acecho de su situación, podría optar por cambiar de aires. En Burgos no fue titular después de aquellas llamativas declaraciones en las que calificó como «bastante increíble»que Garitano casi nunca haya contado con él;y falta por definir si en el día del adiós, el míster sí le dará carrete ante un ya ascendido Pucela.

Una de las últimas interrogantes de la temporada 23/24 tiene que ver con la alineación de despedida de Asier Garitano. Se espera protagonismo para los canteranos –como Dani Fernández, Dylan o Ethyan– y tal vez algún estreno de jugadores que han entrenado a sus órdenes, tales como César Álvarez o Marcos Otero, y que aún no han tenido su gran día.