Mirandés, la lanzadera de Yanis

El Mirandés no es cualquier equipo para Yanis Rahmani. La rojinegra fue su casa durante dos temporadas, a partir de junio de 2017. Entró en ella después de finalizar su etapa de formación en el Athletic y de madurar con las cesiones al Sestao, Tudelano y Leioa. Como jabato vivió su mayor éxito como futbolista, un ascenso a Segunda División en 2019 tras jugar dos campañas en la categoría inferior.

El extremo pasó de la frustración de la derrota en las semifinales de la promoción de 2018 ante el Extremadura, en una temporada en la que había marcado diez goles y había tenido a Pablo Alfaro como entrenador, a alcanzar el objetivo del regreso de Mirandés a la ahora llamada LaLiga Hypermotion en junio de 2019, tras superar en el duelo definitivo al Atlético Baleares. En ese curso, Yanis aportó ocho tantos como integrante de una plantilla dirigida por Borja Jiménez, el actual técnico del líder de Segunda División, el Leganés.

Esos dos años en el Mirandés le abrieron las puertas del fútbol profesional, pero no con el equipo de Anduva, sino como fichaje del Almería, al que se unió como agente libre y con el que firmó por dos temporadas. Su rendimiento había llamado la atención de clubes con mayor poder adquisitivo.

Yanis siempre se ha mostrado agradecido por la «apuesta» que hizo en su día el Mirandés por un jugador como él, que apuntaba maneras pero que no había dado el salto al circuito profesional. «Ellos me dieron una oportunidad», reconoció en una entrevista. «Apostaron por mí después de una buena temporada en el Sestao, a pesar de que bajamos a Tercera División ese año», recuerda el jugador nacido en Francia el 13 de mayo de 1995. «Quedaba libre en el Athletic, y en el Mirandés apostaron por mí. Rendí, di lo que tenía que dar en el campo, con un ascenso en dos buenas temporadas, y eso me permitió estar en el fútbol profesional», apunta el futbolista ahora perteneciente al Eibar e incorporado al Tenerife a préstamo hasta el próximo 30 de junio.

Yanis no es el único blanquiazulo con pasado en el equipo de Miranda de Ebro. Comparte ese apartado de su trayectoria con Roberto López, aunque no en el mismo espacio. El mediapunta zaragozano jugó cedido en el Mirandés la temporada pasada. Fue uno de los más destacados en ese ejercicio.