A punto de cumplir un año en la presidencia (fue investido del 14 de diciembre del año pasado), Paulino Rivero afronta mañana su primera Junta General de Accionistas al frente del representativo. La asamblea tendrá carácter ordinario -con la aprobación de las cuentas anuales y la gestión del consejo- y extraordinario, por cuanto está previsto que dé luz verde a una ampliación de capital (por valor de más de tres millones de euros) que cambiará el mapa accionarial de la institución.

Nuevas acciones

Las consecuencias del proceso serán muy diversas: por un lado, crecerá la cuota de poder de los grandes tenedores de títulos; y por el otro, la salud financiera del club quedará muy reforzada para encarar con garantías los venideros mercados de verano e invierno. De hecho, se espera que el presidente confirme durante su alocución cuántos fichajes harán -serán más de dos con total seguridad- y también cuál será la hoja de ruta que seguirá la entidad insular en el proceso de ampliación, que comenzará solo unas horas después de ser aprobado en junta.

Sin sobresaltos

Las crónicas de antaño comparaban las asambleas blanquiazules con «una balsa de aceite» porque casi nunca ocurría nada fuera de guion y el consejo gobernante «sacaba el rodillo» para aprobar todos los puntos del orden del día. Se espera lo propio mañana martes, por cuanto no hay oposición a la gestión del actual consejo y las divergencias entre grandes accionistas han quedado definitivamente resueltas. Señal elocuente es que Juan Pelayo Duque, uno de los socios de referencia, ha delegado sus votos en José Miguel Garrido, máximo accionista del club. Otras figuras de relieve como el expresidente Miguel Concepción, el consejero Conrado González o el empresario Amid Achi forman parte del llamado «sindicado de accionistas». Todos han comprometido sus votos y se pronunciarán en la misma dirección.

El resto de voces

La Junta presenta tres puntos en el orden del día de su sesión ordinaria; y otros ocho en la extraordinaria. Comenzará con una exposición de las cuentas anuales y el informe de gestión del consejo, que podría recaer en esta ocasión en el vicepresidente, Samuel Gómez Abril. Antes, tomará la palabra Paulino Rivero. Durante la jornada se prevé aprobar la creación de una nueva web corporativa que canalizará las próximas asambleas; fijar un sistema de retribución para administradores (el consejo es profesional) y acabar con una de las medidas más controvertidas de la era Concepción, con la rebaja -de 115 a 45- del número de acciones necesarias para acudir a las asambleas. Es una petición formulada por el colectivo Pequeños Accionistas, con un arraigo creciente en la sociedad anónima; y que ha sido tenida en cuenta por el consejo.

Los habituales

Justamente el requisito indispensable de aglutinar títulos hasta reunir 115 ha hecho decrecer la pluralidad y participación en las asambleas, tendencia que quiere quebrar la actual directiva rebajando el mínimo a una cifra mucho más asequible: 45. Sí se espera en el auditorio a algunas voces habituales como la de Miguel Ibáñez Biondi, que se mostrará elogioso con la gestión del consejo. No así la de Javier Pérez Roger, ausente por segundo año consecutivo.

Propuestas y sugerencias

No hay un punto del orden del día relativo a Ruegos y preguntas, como suele ser habitual. En todo caso es de prever que el presidente permita expresarse a los minoritarios. José Luis Hernández, del colectivo #CDTPeq y que seguirá recabando apoyos hasta el día de hoy (suma más de un centenar de accionistas), ha anticipado que irá con propuestas tan sugerentes como la petición del uso de la Ciudad Deportiva por parte de los abonados que lo deseen; el lanzamiento para 2024 de la Grada de Animación; la convocatoria de un referéndum para una eventual mudanza del Heliodoro o el compromiso de acercamiento al resto de municipios de la provincia.

¿Y Rayco García?

Muy probablemente no será una junta caliente como las últimas de Concepción, que ya sufría el desgaste de una gestión larga y que se vio acuciado por las dudas que suscitó el funcionamiento y pagos de la Fundación. Los alicientes estarán en lo que pueda contar Rivero sobre fichajes y planes de futuro; y no tanto en los números, que arrojarán apoyos próximos al 100% de síes en todos los puntos del orden del día. El único que podría evitarlo es Rayco García, un outsider que ha ido ganando peso accionarial y que no está adscrito al sindicado. Podría estar representado por un letrado de su confianza (Octavio Cabrera). Sí estará José Miguel Garrido, que llega esta mañana para acudir al Tenerife-Alcorcón y participar mañana de una junta decisiva.