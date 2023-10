Ya está en marcha la cuenta atrás para el CD Mensajero-Atlético Paso del domingo (12:00, Rosendo Hernández), o lo que es lo mismo, para el primer partido entre dos equipos palmeros en una categoría superior a la Tercera, en este caso, la Segunda RFEF. La corriente de derbi va entrando en los vestuarios. Dos de sus representantes, el rojinegro Vianney Nieto y el verdinegro Robe Moreno, describen cómo está siendo una semana histórica para el fútbol palmero.

Al Mensajero no le vino nada mal el sorteo de la Copa del Rey de ayer, verse en el bombo y saber que podrá recibir a todo un Espanyol. Fue la mejor excusa para pasar página y olvidar la derrota en el campo del Llerenense. «Veníamos de un mal resultado y estábamos con la cabeza un poco baja en el primer entrenamiento, y el sorteo nos ha ayudado a subir el ánimo», asegura el capitán del Mensajero. «Pero lo que tenemos en la cabeza es ganar al Paso, es lo que realmente nos importa», matiza.

El futbolista grancanario confiesa que le «quema por dentro» ver a su equipo en el último puesto de la clasificación. «Solo hemos perdido dos partidos y llevamos cinco empates, y eso decir que a los rivales les cuesta superarnos, pero también que a nosotros nos cuesta ganar», argumenta Vianney, convencido de que el encuentro con el Atlético Paso es la oportunidad ideal para alterar esa tendencia, para progresar. «Ahora tenemos un partido bonito para darle la vuelta a la situación, es de los mejores que podríamos disputar. ¿Qué mejor que ganar un derbi para coger confianza y tirar para delante?», plantea el rojinegro.

Nieto, que vivió desde dentro la última experiencia del Mensajero en Segunda B –15/16 y 16/17–, no duda de que se trata de una «semana histórica, porque se jugará el primer derbi en una categoría nacional, y es un poco la parte de allá contra la de acá, el Valle de Aridane contra la capital», resume con la pena de que el Silvestre Carrillo todavía no esté preparado para albergar partidos de la escuadra rojinegra. «No es por buscar excusas, pero donde verdaderamente somos fuertes, es en el Carrillo», admite sin dejar de ver la parte positiva de que en Miraflores podrán acceder más espectadores que en Breña Alta. «Habrá un ambiente muy futbolero, mucha gente en las gradas. Eso se nota en el campo. Pero que no pase de ahí, que cada uno anime a su equipo y que, al final, gane el mejor», desea el portavoz del Mensa.

¿Cómo será el derbi?Vianney lo imagina «trabado y bastante disputado». En esa línea, intuye que el partido se «decidirá por detalles». Aunque no descarta que acabe «3-2», tiene en cuenta que se medirán dos conjuntos que encajan pocos goles y tampoco anotan muchos. «La diferencia está en que el Paso le ha sacado más renta», advierte el centrocampista.

En el lado verdinegro tienen el mismo presentimiento. «Estos duelos no entienden ni de clasificación ni de nada, son partidos diferentes;los dos vamos a querer ganar para sumar tres puntos y por lo que representa un encuentro de estas características», opina Robe Moreno, autor del tanto del triunfo del Atlético Paso el pasado domingo ante el filial del Getafe.

El sevillano supone que el derbi será «un resumen» de lo que se suele ver en Segunda RFEF, es decir, un partido «que se decantará por errores», aunque el ingrediente añadido de la rivalidad hará que la tensión en el campo sea mayor.

En su segunda campaña en el club pasense, a Robe ya no le sorprende el interés que despierta el fútbol en La Palma, principalmente en una semana como esta, en la que «se nota que viene el derbi». Aunque él se tomará el encuentro como «otro cualquiera», porque «siempre» sale al campo a «darlo todo», es consciente de que las aficiones sí tienen un aliciente extra.

Quitando el envoltorio, se queda con que el Paso se enfrentará a un «buen equipo», un rival que está comprobando lo «dura»que es la categoría. Por su lado, considera que el inicio de Liga de su equipo está siendo «bueno comparado con el de la temporada anterior».