Una base para empezar a competir

El Tenerife estará en Ipurua el 13 de agosto para empezar LaLiga Smartbank 2022/2023 enfrentándose al Eibar. Con la nueva plantilla todavía en construcción, pero ya con mucho trabajo adelantado, el equipo avanza hacia el debut con una estructura fiable, que da, en teoría, para comenzar competir con ciertas garantías. Luis Miguel Ramis cuenta con buena parte del armazón del plantel con el que estuvo a punto de ascender a Primera División, y también con el añadido de cinco fichajes. El resultado, a falta de cinco semanas para el cierre del mercado de altas y bajas, se resume con muchos puestos bien cubiertos, otros abiertos a algún refuerzo y alguno con un aparente excedente de efectivos.

En el último caso, salta a la vista la coincidencia de seis centrocampistas –uno más, si se cuenta al polivalente Sergio González– para dos puestos. Ahí tendrían ventaja el renovado Aitor Sanz, Alexandre Corredera –la pareja con más recorrido en la campaña 21/22–, el recién llegado José Ángel Jurado y también Pablo Larrea, que inició la pretemporada condicionado por la lesión que sufrió el pasado mes de mayo. Falta por saber qué papel tendrá el canterano Javi Alonso, dispuesto a empezar de cero después de completar el curso anterior en blanco como consecuencia de la rotura de los ligamentos de la rodilla derecha. Luego está la situación de Míchel Herrero, cuya continuidad en el club parece poco probable, a pesar de tener un año más de contrato.

Y si en el medio podría sobrar algún jugador, hay demarcaciones en las que no se esperan ni entradas ni salidas, como la portería, en la que el novato Javi Díaz, incorporado desde el Sevilla, será la competencia de Juan Soriano; o el centro de la defensa, avalado por la continuidad de José León, Carlos Ruiz, Sipcic y Sergio González. Los otros puestos doblados son los de extremo izquierdo, con Elady Zorrilla y el último fichaje realizado por el club, Mohammed Dauda, y el de delantero centro, con Enric Gallego y Borja Garcés, cuya cesión por parte del Atlético se cerró hace nada, el 20 de julio.

Sobre el papel, hay varios espacios de la pizarra en los que solo aparece un futbolista y que, por lo tanto, estarían sujetos a posibles incorporaciones. Por ejemplo, los dos laterales. El traspaso de Moore al Nashville dejó solo a Mellot en el derecho; y las bajas de Muñoz y Pomares quedaron compensadas con Nacho Martínez. Por si acaso, los canteranos David y Jeremy están haciendo todo lo posible para ganarse un hueco en la plantilla.

En el frente de ataque, la función de mediapunta puro tiene, de momento, a un único especialista llamado Samuel Shashoua. En su tercera temporada completa en el Tenerife, el londinense se marca el reto de dar rienda suelta a su talento sin el límite de las lesiones. Se supone que en la plantilla cabría otro jugador de similares características, un enganche entre el centro del campo y los delanteros.

Pero si hay una posición que el Tenerife acabará reforzando con total seguridad es la de extremo derecho. Y no porque esté vacía, ya que es la que le corresponde a Rubén Díez, sino porque el jugador aragonés no tiene pinta de ser una prioridad para Juan Carlos Cordero ni para Ramis, dado su rendimiento a lo largo de la temporada pasada. De hecho, su cambio de equipo no está descartado.

Al igual que David y Jeremy, hay otros jóvenes que aspiran a dar el salto a la plantilla profesional. Jorge, Elliot, Ibra, Teto y Thierno tuvieron sus minutos en el ensayo del pasado sábado con el Tenisca. Pero alguno podría salir. Elliot casi lo tiene asumido, Thierno gusta al Atlético Paso...

La operación salida, casi al completo

Ramis confesó el pasado sábado que, «de momento», está «satisfecho» con los movimientos realizados por el Tenerife en el mercado de verano, una ventana en la que no solo han entrado cinco jugadores (el portero Javi Díaz, el lateral Nacho, el centrocampista José Ángel, el extremo Dauda y el delantero Garcés);también se abrió para que se desvincularan del club futbolistas que no encajaban en el nuevo proyecto. Sin tiempo que perder, el Tenerife rescindió los contratos de Joselu y Alberto, y traspasó a Apeh. Además, a petición del futbolista y a cambio de algo más de un millón y medio de euros, aceptó la venta de otro que sí entraba en sus planes, Shaq Moore. ¿Se anunciará alguna baja más? Míchel Herrero y Rubén Díez son los únicos prescindibles.