Bermúdez plantea la construcción de un nuevo estadio en la capital

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, anunció ayer en el Radio Club Deportivo, de la SER, su intención de que la Isla cuente con un nuevo estadio en los próximos años. A renglón seguido, en el mismo programa, la consejera de Deportes del Cabildo Insular, Concepción RIvero, se mostró favorable «a abrir este debate», confirmó que el CD Tenerife comparte esta voluntad de contar con una nueva y más moderna infraestructura y, por último, reveló la intención del propio Bermúdez de que la construcción se realice en la capital.

«Indiscutiblemente necesitamos un pabellón multiusos y también un nuevo estadio. En su momento se decidió que se mantuviera donde estaba, por varios motivos, y se hizo, por lo tanto, una gran remodelación del mismo», dijo Bermúdez en alusión al Heliodoro Rodríguez López. «Pero si fuéramos a un estadio más grande, podríamos soñar con eventos deportivos nacionales e internacionales; y de igual manera tendríamos un escenario que pudiera acoger grandes conciertos», reseñó.

«Es necesario planificar nuevas instalaciones para nuevos tiempos», resumió el primer edil santacrucero. «Y en este sentido, la capital se reivindica para ser la sede de esas infraestructuras», adujo respecto a su intención de que se construyan un nuevo estadio y un nuevo gran pabellón.

Las posibles ubicaciones

«Hay dos ubicaciones posibles. Una es el Distrito Suroeste, donde ya en su día se planteó un posible estadio en esa bolsa de terrenos; pero también podemos pensar en que, de aquí a que se adjudique una obra de estas características, podemos tener ya avanzado el proyecto de ampliación de la Refinería hacia el Sur. Y también en esos terrenos, en esos 570.000 metros cuadrados, hay espacio para pensar en ambas construcciones», manifestó Bermúdez.

«Hemos ido avanzando. Se construyó el Santiago Martín creyendo en un proyecto ACB como el que ahora tiene el CB Canarias. En el momento que se edificó cumplía una serie de requisitos; hoy quizá ya no. Pero esta tierra ha ido progresando y tomando decisiones. Ahora, toca dar un paso más», resumió el alcalde.

Para Bermúdez, el proceso requeriría al menos de cinco años. «Una obra de estas características, entre que redactes el proyecto, lo sacas a concurso, se licita y se hace la obra... lo mínimo yendo muy rápido es irnos a cinco años. Tenemos tiempo para planificar y para hacer algo importante, acorde para los tiempos planes y futuros», completó.

Entretanto, el alcalde confirmó que «va a producirse la reforma del entorno del Heliodoro», que comenzará este mismo verano. «Eso lo vamos a ver antes porque ya está adjudicado. La inversión supera los 15 millones de euros e incluye un nuevo Paco Álvarez y una nueva zona de gimnasios y piscinas. Será un entorno deportivo y moderno, justo al lado del estadio, que ojalá acoja pronto partidos en Primera División del Tenerife», cerró el alcalde.

La posición del Cabildo

La consejera de Deportes del Cabildo se mostró favorable a abrir el debate en estos momentos. «Pero no es solo colocar el estadio; es definir el sistema de aparcamientos, cómo se condicionaría la movilidad de la Isla por los acontecimientos deportivos o musicales que se celebren, etcétera. Eso necesita una planificación integral. Pero sí veo adecuado que se empiece a hablar del tema», declaró.

«Hay espacios en Santa Cruz que han ido barajándose a lo largo de los años», reveló la consejera, quien confirmó que Bermúdez le ha trasladado su voluntad de que, si hay un nuevo estadio, sea en la capital.

En cuanto a las intenciones del CD Tenerife y su directiva, indicó que le consta que son partidarios de que la Isla cuente con un nuevo estadio. «De hecho ya lo han planteado. Estoy convencidísima de lo que quieren. A mí me consta que ya se lo plantearon a dirigentes de CC y Bermúdez me ha solicitado a mí que sea en su municipio. El club me lo ha hecho llegar y a grupos de gobierno anteriores, también. Demandan un nuevo estadio porque el Heliodoro, aunque vamos mejorando poco a poco, tiene muchos achaques. ¿Que es necesaria una infraestructura mayor para traer eventos potentes? Evidentemente, sí», indicó Rivero.