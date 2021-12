Los favoritos de Ramis y Mel

Cuatro futbolistas que acumulan un gran caudal de minutos a las órdenes de sus respectivos entrenadores faltarán el próximo domingo al gran clásico del fútbol canario. Serán ausencias significativas, pero que no sirven de excusa ni a Mel ni a Ramis. La mayoría de actores principales están listos y dispuestos para jugar... si el covid lo permite.

Un derbi con algunas ausencias significativas, pero con la mayoría de actores protagonistas listos para desenfundar sus armas (Heliodoro, 20:30 horas) el próximo domingo en la apertura de la segunda vuelta del campeonato. Luis Miguel Ramis y Pepe Mel podrán contar con la mayoría de futbolistas a los que han dado una mayor cuota de minutos en los primeros 21 partidos de liga. Eso sí, al entrenador local le faltarán probablemente Álex Muñoz, y seguro Mollejo y Larrea; al visitante, uno de sus zagueros predilectos, el lesionado Lemos, lesionado y baja para las próximas cinco semanas.

Si se atiende a la composición de sus alineaciones hasta el ecuador liguero, Elady Zorrilla y Alexandre Corredera son los jugadores favoritos del preparador blanquiazul; y Eric Cardona y el ahora indisponible Lemos, algo así como la prolongación de Mel en el terreno de juego. Ellos cuatro y Jesé Rodríguez son los únicos componentes de Tenerife o Las Palmas que suman más de 1.500 minutos en liga. Sin contar evidentemente a los dos guardametas titulares, Juan Soriano en los locales y Raúl Fernández en la UD, que son los dos jugadores del venidero clásico canario que pueden presumir de haber jugado todos los encuentros de sus respectivos equipos de cabo a rabo, de principio a fin.

En función de los minutos repartidos por Ramis en la primera parte de la liga, su once de jugadores más utilizados hasta la fecha sería el formado por Soriano bajo palos; Mellot, José León, Sipcic y Álex Muñoz en la retaguardia; Corredera y Míchel Herrero en la sala de máquinas; Rubén Díez y Mollejo por las bandas; y Shashoua y Zorrilla como principales estiletes ofensivos. No obstante, la realidad es que si hubiera tenido a todos sus efectivos disponibles para todos los partidos, probablemente hombres como Enric Gallego o Aitor Sanz habrían tenido más minutos y aparecerían seguro en el top ten. Ambos estuvieron en el dique seco en el tramo inaugural de la liga, de ahí que no estén aún en la lista de los más utilizados por el técnico de los blanquiazules.

En cuanto a Las Palmas, se echa en falta en su particular podio a Pejiño, que empezó este curso con mucho fulgor pero quedó difuminado por culpa de una lesión. Justamente el motivo por el que ahora Mel pierde a Lemos, baja capital para un derbi de altos vuelos, con ambos equipos apuntando a la zona alta y con el indiscutible propósito del cambio de categoría. Los blanquiazules, porque quieren aprovechar la ocasión que venían buscando desde el año de Martí, cuando se quedaron a tan solo un gol de la Primera División; los amarillos, porque han diseñado este proyecto con una idea que ahora empiezan a ver lejos por culpa de sus resultados más recientes. El clásico se les presenta como una final anticipada, porque en caso de derrota se distanciarían nada menos que 10 puntos de su acérrimo enemigo.

Una vez más, en las horas previas de la larga espera hasta el clásico se hablará mucho de la cuota de canarios de cada una de las dos escuadras protagonistas. En Las Palmas son mucho más frecuentes las oportunidades para los futbolistas isleños, incluso para los tinerfeños que en su plantilla lucen. El que más, Alberto Moleiro, undécimo jugador más utilizado por Mel. Con menos minutos figuran otros dos chicharreros como Kirian y Maikel Mesa, éste ultimo con una cuota de minutos casi testimonial.

¿Sin canarios?

En el Tenerife de esta temporada no hay ni un solo futbolista nacido en el Archipiélago entre los que suman más partidos jugados a las órdenes de Ramis. Más bien al contrario, los canarios del plantel figuran en el furgón de cola de protagonismo y minutos disputados, como así escenifican casos como el de Dani Hernández (único futbolista profesional sin minutos en liga en el representativo) o un Alberto ahora en la rampa de salida.

Otro asunto para el debate tiene que ver con la importancia de los ausentes. En el Tenerife, el sancionado Mollejo es de los revulsivos preferidos de Ramis (salió ocho veces desde el banquillo) y Larrea, sin duda el que más (nueve participaciones en liga como suplente). Pero la baja que más acusará el entrenador tarraconense será la de Álex Muñoz, indiscutido en el flanco izquierdo de la defensa y quinto jugador de campo más utilizado por el entrenador. En Las Palmas tiene un rol semejante al lateral el también lesionado Lemos. Bajas sensibles para un derbi que promete emociones fuertes a la espera de confirmar si tendrán 100% de protagonismo (o dicho de otro modo, de aforo) los otros actores principales de este rodaje: los aficionados, que esperan confirmación sobre restricciones, normativas y medidas sanitarias para darse de alta, ellos también, en la gran fiesta del fútbol canario.

Las taquillas reabren a las 10:00

Después de las fiestas navideñas, las taquillas del Rodríguez López reabren esta mañana (10:00 horas) con una novedad: ya podrán adquirir sus localidades los no abonados, con tarifas que oscilan entre los 30 euros de Popular y los 65 de Tribuna. El club informa de que habrá un límite de cuatro entradas por persona, si bien el aforo del derbi isleño queda supeditado a lo que determinen en las horas venideras las autoridades sanitarias. Hasta la fecha, solo habían podido adquirir billetes para el gran clásico los más de 10.000 abonados del conjunto blanquiazul para sus respectivos acompañantes. Para este compromiso no está disponible la venta de entradas por internet.