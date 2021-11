Luis Ramis yamira de reojo el segundo puesto

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, aseguró ayer que ve al equipo en el segundo puesto de la clasificación durante más de 24 horas, y en espera de lo que haga el Eibar ante el Girona el próximo lunes, será satisfactorio siempre y cuando los blanquiazules sigan el guion y consigan «los tres puntos contra la Real Sociedad B», encuentro liguero que se juega mañana en el Heliodoro Rodríguez López, a partir de las 17:15 horas.

En este caso, el técnico resaltó que supone «un reto muy bonito para todos tener la posibilidad de alcanzar el segundo puesto en la clasificación durante la temporada, aunque sea unas horas... quizá más». «Ojalá tengamos esa oportunidad muchas veces más durante toda la temporada», dijo. «¿Es algo definitivo? Pues no, pero visualmente nos va a gustar a todos mucho porque nos vamos a ver en esa posición», afirmó el responsable técnico tinerfeñista, que no quiso pasar la oportunidad de recalcar que «lo importante es que vamos a intentar sumar tres puntos que nos pondría con 33 a esta altura de la temporada. Eso redundaría en una clasificación que sería muy bonita para todos, bien posicionados. ¿La tenemos al alcance de la mano? –se preguntó–, pues vamos a intentarlo».

Obviamente, la situación clasificatoria del representativo tinerfeño, tercero en la tabla, ha despertado optimismo entre los aficionados, un sentimiento que tiene que ser respaldado por el resultado del trabajo que están realizando el grupo de jugadores que tiene a disposición Ramis, que habló de que ese optimismo y la posición en la tabla debe ser aprovechada por todo el entorno, principalmente sus jugadores.

Las inercias positivas

Al respecto, el tarraconense sugiere que «las inercias positivas hay que aprovecharlas y no debe preocuparnos, ni mucho menos, que no seamos capaces de mantenerlas en el tiempo. En este sentido, el equipo debe pelear y estar motivado y cada semana debe ser un reto el saber que estamos en una posición que ahora mismo tenemos que defender». «No tenemos que ganar tres partidos para salir de una posición en la que no queremos estar, sino que estamos en la posición en la que queremos estar, y la vamos a defender para mantenerla lo más arriba posible», explicó, para advertir con posterioridad que «hay máxima ilusión y responsabilidad, sabiendo que mantenerse en los puestos altos de la clasificación va a ser muy difícil porque todos los equipos nos van a retar y todos querrán quitarnos de nuestra silla para aprovechar la suya. Eso hay que defenderlo con uñas y dientes y con nuestra afición detrás apoyándonos», enfatizó.

Cada encuentro y cada rival son distintos y por ello Luis Miguel Ramis pretende hacer algunos retoque en el once que enfrentará al CD Tenerife contra la Real Sociedad B, aunque en su línea habitual no dio ningún tipo de pistas sobre qué hombres serán los que roten con respecto a los que jugaron el pasado domingo contra el Alarcón, y qué variaciones en el sistema del equipo se van a aplicar este fin de semana ante los vascos.

Explicó que «algún cambio puede producirse en el once porque consideramos que podemos llegarle mejor a la Real Sociedad B conforme a sus características dentro de nuestra idea general de juego». «Esa idea está firmada y sellada. Queremos que ahí dejemos una huella importante y que los jugadores entiendan cada semana cuál es el trabajo de base que hay que hacer en todos los sentidos», explicó. «Por ese lado –recalcó–, no modificaremos mucha nuestra intención y nuestra estructura o posicionamiento en el campo. Pocas veces lo hemos hecho», aclaró.

Acerca de las variaciones en el sistema de juego que se puedan implementar, Luis Miguel Ramis puso en valor la riqueza táctica y las posibilidades que le dan tener una plantilla de las características que tiene, destacando que «a nivel ofensivo intentamos darle al equipo variabilidad en esas posiciones para llegar a campo rival en buenas condiciones y hacerle daño al oponente defensivamente hablando».

En defensa, en cambio, la variabilidad es menor al ser posiciones más fijas, aunque siempre se busca dificultar el ataque del equipo contrario. «Ahí tratamos de hacer daño toda la semana, buscar un camino y, efectivamente, lo estamos consiguiendo. Creo que somos el segundo equipo menos goleado de la categoría y para mí eso es una buena base para trabajar todo», afirmó el técnico tarraconense a los medios.