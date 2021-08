Luis Miguel Ramis se mostró satisfecho por la respuesta del Tenerife en el partido amistoso de ayer en La Rosaleda, el último de la pretemporada. Para el técnico fue «otro pasito más» de los blanquiazules hacia lo verdaderamente importante, el debut en la Liga en el estadio del Fuenlabrada el próximo domingo.

«Hicimos muchas de las cosas en las que veníamos trabajando y el equipo mostró carácter y buenas actitudes y fue solidario», comenzó explicando en declaraciones a los medios de comunicación del club. «Más allá de todos los aspectos tácticos y técnicos que tenemos, hay que darle un camino a toda la estructura colectiva y eso es algo que también se ha visto», añadió Ramis antes de salir del estadio de La Rosaleda. «Otra vez, el Tenerife fue un rival difícil de superar, al que le crearon pocas ocasiones de gol. Por momentos, nosotros tuvimos una buena circulación del balón y trabajamos bien a nivel defensivo. Es otro pasito más que nos ayuda a prepararnos para el primer partido de Liga», apuntó.

El técnico se refirió al estado de forma de sus futbolistas. «Seguramente, vamos a llegar a la primera jornada con jugadores a los que les va a costar llegar al minuto 90, como le pasa a todos, pero para eso estamos trabajando. Hemos visto a un equipo con cambios y que siguió funcionando con el mismo orden. El grupo tiene las ideas claras y eso es importante», destacó el entrenador.

En particular, aclaró que Aitor Sanz, Shaq Moore y Álex Muñoz no entraron en la convocatoria para la visita al Málaga para evitar riesgos. «Pudieron jugar algunos minutos, pero no quisimos correr ese riesgo. La intención es comenzar la semana con casi todos los jugadores disponibles. Aitor había acumulado minutos en la pretemporada, Shaq vino de una competición muy exigente y Álex (Muñoz) tenía unas molestias tras estar inactivo por el coronavirus», argumentó el míster.

El tarraconense señaló que el objetivo fundamental de abrir el campeonato con un resultado positivo ha estado siempre presente. «Trabajamos para ponernos a punto para el primer partido, desde el primer día de la pretemporada. Llevamos más de 30 sesiones de entrenamiento con ese objetivo. Por tanto, seguimos ilusionados y con la idea de llegar en las mejores condiciones para hacer el partido que creemos que tenemos que hacer», manifestó.

Por último, Ramis aprovechó la ocasión para transmitir un mensaje al tinerfeñismo. «Nosotros somos los que tenemos que mandar mensajes desde el césped a la grada. Si lo hacemos y la gente ve que somos un equipo comprometido, con las ideas claras, que se desfonda en cada partido, como estamos haciendo salga quien salga al campo, y que tiene futbolistas que se incrustan bien en la sintonía que queremos en todas las fases del juego, estará con nosotros. Sabemos que nos van a exigir muchísimo, pero eso es bueno, porque significa que tendremos que responder a todo eso. Así es el fútbol profesional. Esperamos darle alegrías. Su aliento lo vamos a tener seguro», finalizó el técnico blanquiazul.