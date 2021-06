Jérémy Mellot (28/03/1994. Clermont-Ferrand, Francia) es el cuarto fichaje del Tenerife en su proyecto 2021/22. Mellot es lateral derecho y va a jugar con el club blanquiazul, en principio, hasta el 30 de junio de 2023, «una vez se ultimen los trámites administrativos», señala la entidad en su página oficial.

A sus 27 años Jérémy Mellot afrontará, de la mano del CD Tenerife, su primera experiencia en el fútbol español, al que llega con buenas referencias, tras una destacada campaña en la segunda división de su país, en concreto defendiendo la camiseta del EA Guingamp, ciudad costera de la región de Bretania, al oeste del país galo, cuya capital es Rennes.

Jérémy Mellot ha dado muestras de su regularidad en los dos años que ha disputado de rojo, en las tres competiciones en las que tomó parte su equipo, la Ligue 2, así como experiencias en la Copa de la Liga y en la Copa de Francia, en las que superó el medio centenar de participaciones.

Según apunta el propio Tenerife, el nuevo refuerzo del equipo de Ramis es canterano del Clermont Foot 63, dio el salto al segundo equipo del AS Saint-Étienne en la temporada 2014/2015, con quien participó en 35 partidos. El futbolista francés cambió el equipo de la capital del Loira por el Rodez Aveyron Football, siendo fundamental en el ascenso al Campeonato Nacional del equipo francés (78 encuentros).

La entidad blanquiazul acompaña un vídeo en el que se seleccionan las mejores acciones de un futbolistas muy físico (1,78 de estatura), con perfil de carrilero, rápido, potente en su despliegue a campo rival y decidido en sus aportaciones ofensivas, que va a competir con Shaq Moore en el costado derecho, para cubrir la salida de Kakabadze.

Agresivo en la recuperación de la pelota, Mellot muestra maneras de una aceptable técnica individual también en sus centros al área. Además, se ha estrenado como goleador, porque en sus 2.333 minutos como profesional ha anotado dos tantos. El portal Transfermarket le da un valor de mercado de 700.000 euros a un futbolista que ha ido creciendo en las últimas temporadas.

«Me considero muy completo»

El nuevo fichaje del Tenerife dijo a la página oficial del club que está muy contento «de firmar con un equipo como el Tenerife para dar un nuevo paso en mi carrera deportiva». Mellot sabe a donde viene «conozco al Tenerife y sé que es un club grande, con mucha historia. Considero que es un gran paso en mi carrera deportiva, por eso he firmado aquí. Era el momento de salir de Francia, quiero madurar deportivamente. Va a ser un salto de calidad grande en mi carrera. En Francia, he hecho todo lo que me propuse. Venir a Tenerife es un salto importante para mí». El jugador comparó la segunda española con la de su país. «Es más competitiva a nivel técnico y físico. Está un paso por encima de la Ligue 2 y para mí será un reto grande jugar en otra liga». Melliot dirigió sus prtimeras palabras a la afición blanquiazul. «Es importante: es el jugador número doce. Evidentemente, competir con el calor de la gente te otorga un salto de calidad. Espero no solo poder contar con la afición del CD Tenerife, sino que ellos me quieran como jugador». deseó. Respecto a sus características como lateral, fue descriptivo. «La posición en la que juego es de lateral derecho. Me considero un jugador fuerte, potente, rápido y técnico. Un jugador muy completo. Tengo un buen despliegue físico en la banda. Espero poder aportar aquí mi capacidad al resto del equipo», terminó.