Luis Miguel Ramis se sentó ayer en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López sabiendo que el Tenerife-Oviedo de esta tarde era de lo menos que se iba a hablar. Su futuro, y más en el día en el que su representante Piru Torralbo llegaba a la Isla, era el foco principal del rato. “Lo que quiero es que se solucione, me da igual que sea antes o después del partido. En pocos días tendremos una respuesta a todos. Queremos sacar el partido adelante, terminar bien, los jugadores lo merecen”, empezó diciendo en su primer intento de convertir la comparecencia en convencional.

“Como toda negociación, estamos buscando un punto de encuentro”, dijo luego sobre el estado de la misma. Descubrió aquí el gran obstáculo al decir que tenía “una idea desde hace tiempo”, en alusión al nuevo proyecto, y que “en la medida que se ajuste a ella habrá más posibilidades, en la medida que no, pues menos”. El preparador tarraconense tiene muy claro lo que necesita el Tenerife y así se lo ha hecho saber a Juan Carlos Cordero. “He expuesto lo que yo creo, en lo que confío, lo que necesita el equipo y el club de cara a la próxima temporada. Mi idea es que hay algunas cosas que tienen que cambiar”, afirmó sin entrar en detalles porque “hay cosas que se manejan de forma interna”.

Ramis pidió “una reflexión profunda por ambas partes” antes de tomar una decisión, pero sabiendo que club y entrenador van “en la misma línea”. Los dos quieren un “proyecto ambicioso”, algo que merece “el club, la ciudad, la isla” y él se ha ceñido a exponer “lo que necesitamos para ello”.

Aclara que está “muy agradecido por el interés” mostrado por la entidad blanquiazul: “Con la dirección deportiva tenemos una conexión muy buena. Hemos sido sinceros y honestos, en ese punto estamos”.

El entrenador blanquiazul descartó que existan “discrepancias” y deslizó que “los clubes tienen sus posibilidades”. En esas están, en saber si se ajustan a las peticiones que ha hecho. “Hay que cerrar algunas cosas”, añadió dejando un halo algo más optimista.

Su frialdad a la hora de referirse a la renovación en comparecencias anteriores ha tenido más que ver con la prudencia que otra cosa. “Ilusión tengo siempre, desde el primer día que llegué, ponerme esta camiseta y este escudo es muy importante para mí”, proclamó antes de agradecer las muestras de apoyo que recibe por la calle. “No me he prodigado mucho, salvo ir a comer con mis compañeros, alguna vuelta que hemos dado por la situación. Pero la sensación es buena. Siempre me he sentido muy bien tratado”, remató.

Aunque eludió hablar en clave de futuro hasta que se concrete si seguirá en el banquillo tinerfeño, sí se refirió al tipo de juego que practicaría el equipo la próxima temporada. “Algunas de nuestras ideas, de nuestro juego, las hemos tenido que sacrificar un poco para evitar el bloqueo y la intranquilidad, para encontrar el resultado inmediato. Creo que ha salido bastante bien”, comentó como pista a la espera de mejores mimbres.

Tampoco le dio especial importancia al estado de opinión que ha ido generando a medida que ha avanzado la temporada porque carece de “un baremo diario, semanal o mensual, como el CIS”, pero manifestó sentirse “muy a gusto y valorado por la gente y por el club”. Teniendo claro, eso sí, que eso lo tiene que mantener “ganando partidos”.