Álex Muñoz tiene contrato con el CD Tenerife hasta el 30 de junio de 2022, lo que no garantiza que lo cumpla. El interés de varios conjuntos de la máxima categoría podría provocar su salida este próximo verano. Tal posibilidad supondría un alivio para el tope salarial de la entidad blanquiazul, que se verá mermado si no se ha produce alguna operación de este tipo o mejoran los ingresos por ticketing (abonados y entradas) expuestos a la evolución de la pandemia.

A la conclusión del curso 19/20, el club insular ya recibió dos llamadas por el jugador. Entre 1 y 1,2 millones de euros se llegaron a poner sobre la mesa. Entonces, Juan Carlos Cordero rechazó la salida de un jugador al que consideraba importante en el nuevo proyecto y se abrió a la posibilidad de ampliar su contrato. Esta opción quedó en standby, aunque el vínculo se prorrogó un año más de forma automática cuando Muñoz disputó 25 partidos este curso. Se repitió la secuencia en enero. Concretamente, dos días antes del cierre. Cordero volvió a decir que no.

La decisión de Rubén Baraja de utilizarlo como lateral izquierdo mejoró exponencialmente su rendimiento y multiplicó su valor. Pese a su envergadura, el alicantino se ha consolidado como un excelente llegador y ha exprimido el cañón que guarda en su pierna izquierda para colaborar con cinco goles en temporada y media, todo un logro en el caso de un zaguero.

Los dos últimos, logrados en la victoria ante el Albacete, ya fueron bajo el seguimiento de varios ojeadores. Sin embargo, el Levante no es uno de los interesados porque busca un defensor de otro perfil. Su situación contractual obligaría a cualquiera de sus pretendientes a realizar una inversión, aunque esta no sería cuantiosa. Muñoz tiene una jugosa carta en su poder: entraría en la última temporada de contrato si no se accede a su traspaso. A la tercera puede ir la vencida.