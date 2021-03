El Tenerife-Las Palmas es el partido de todos. Trasciende hasta despertar interés en cualquier sector de la sociedad. Mucho más si, como le sucede a la rectora de la Universidad de La Laguna, se ‘juega’ un partido más familiar. La integridad de la portería que defiende su sobrino Dani Hernández requiere aportar toda la energía desde casa

¿La rectora es futbolera?

Soy aficionada de segunda fila. Quiero decir que los muy aficionados son los miembros de mi familia. De hecho mi sobrino es el portero de Tenerife, Daniel Hernández. Mis hijos lo primero que tuvieron es la participación en la sociedad del Tenerife, nada más nacer. Había que comprársela sí o sí. En casa está siempre en Reyes la última camiseta, aunque a mí no me han regalado ninguna...

¿Solo tienen un color en casa?

Mis hijos tienen el de casa y el de fuera, yo solamente soy del de casa. A mis niños siempre les he inculcado que primero son los colores del Tenerife. Llevamos a dos añitos que no levantamos cabeza y ahora no podemos asistir al Estadio. Eso puede hacer perder un poquito la afición.

¿Cómo vive estos derbis?

Normalmente los solemos ver en la tele. El hecho de que Dani esté jugando nos une para seguirlo en el grupo que tenemos. Sigo el partido, pero más centrada en la zona de la portería del Tenerife, por razones obvias.

¿Se debe sufrir más teniendo a un familiar de portero?

Exactamente, conocemos bien la soledad del portero. Lo que más te hace sufrir son las lesiones, que son las que le pueden impedir seguir jugando. Mientras no haya lesiones lo vivimos estupendamente. Con la energía que podemos poner ayudamos a parar los balones que le llegan. Pero lo mismo hago cuando voy a ver a mi hijo, que juega a fútbol sala, lo ‘ayudo’ a marcar goles con mi energía.

¿Echa de menos ir al campo?

Sí, en el confinamiento eché en falta ir a ver a mi hijo pequeño los sábados y los partidos del Tenerife. Cuando las cosas salen bien me alegro por todos los que lo sienten en la familia, pero es que además en el campo se establece una relación entre todos los que vamos a ver los partidos y eso hace que disfrutes del momento y te distraigas de las preocupaciones del día a día. Eso lo echo de menos. Lo que sé de fútbol es lo que veo en el campo, aunque me hijo me dice que no hable de fútbol porque no sé; él es muy técnico, claro.

Este va a ser un derbi frío.

Los derbis son muy pasionales, los resultados de estos partidos no son consecuencia de lo que hemos visto en el resto de la Liga, sino que se trata de algo muy del momento. El hecho de que los aficionados no llenemos el estadio para ver al equipo es lo que deja este partido un poco frío. Faltando la afición, falta el 60 por ciento del fútbol.

¿A qué equipo le perjudica que no haya aficiones?

Creo que al Tenerife le faltará un jugador, ese aliento, ese grito de apoyo, aunque después los jugadores dicen que no escuchan nada cuando están dentro, que están metidos en el partido. Pero creo que la falta del calor del público va a ser un handicap para el Tenerife.

¿Está presente el derbi entre los académicos?

No especialmente. Apoyamos todo el deporte y hacemos especial hincapié en el femenino. En la Universidad entendemos que el fútbol masculino centra demasiada atención y lo que queremos es expandirla al deporte femenino, con el Granadilla Egatesa como referencia. No hay una atención especial al derbi en nuestro entorno.

¿Se atreve con un análisis del partido de mañana?

No! Mi hijo no me lo perdonaría. Sí creo que el resultado es incierto. Lógicamente voy con el Tenerife. Cuando se encuentra con Las Palmas, los jugadores tienen que sacar a relucir la pasión por su camiseta. Este debe ser un factor importante.

¿Cree que el Tenerife está a tiempo de llegar al playoff?

Soy optimista por naturaleza y como hemos ido de menos a más, quiero creer que sí da tiempo.

El estilo de juego de Ramis es controvertido...

Como aficionada que sabe poco, pero a la que le encanta ganar para ver a su familia feliz, en la medida que los resultados son positivos, voy con este estilo.

¿Se atreve con un resultado?

Me resulta contradictorio, pero me gustaría que Dani tenga una gran actuación, aunque eso significa que correremos peligros. Cualquier resultado es válido siempre que el Tenerife consiga los tres puntos.

¿Qué recuerdos tiene de sus vivencias en el Estadio?

Recuerdo los tiempos de la UEFA, en el fondo sur (Gol), con un gran ambiente en el Estadio. Salí convencida de que se puede hacer una tesis doctoral de cómo se vive un partido en el campo, de los comentarios, de cómo somos capaces de decir y gritar por los colores en ese entorno.

¿La Universidad también estará vinculada al Centenario?

Estamos en la comisión y trabajando en las actividades que se van a desarrollar, pero abiertos a cualquier tipo de participación en la difusión de este Centenario. La relación con el club está básicamente centrada en torno a esta celebración.