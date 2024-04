El Lenovo Tenerife recupera el concepto de equipo

El concepto de equipo justo antes de afrontar el tramo final de la temporada. La victoria del Lenovo Tenerife en Palencia dejó como dato significativo una notable aportación ofensiva global, con hasta seis jugadores yéndose por encima de los 15 créditos de valoración. Una situación sin parangón en la historia reciente del cuadro lagunero en la élite.

Con otro puñado más de MVPs logrados por Gio Shermadini (en marzo se hizo con dos menciones de mejor jugador de la jornada y fue el más valorado del mes), con Kyle Guy aportando en ataque con una facilidad pasmosa, y con Marce Huertas abstrayéndose de su récord histórico de asistencias para no solo seguir pasando sino también anotando como nunca, el Lenovo Tenerife parece haber rescatado el más puro concepto de equipo para no depender exclusivamente de su particular Santísima Trinidad.

Así, hasta seis jugadores del cuadro lagunero acabaron el duelo del pasado sábado en Palencia sumando 15 o más créditos de valoración. Y es que a los tres de costumbre (Guy terminó con 25, Huertas hizo 18 y Shermadini logró 15) se añadió otro trío: Fran Guerra, Aaron Doornekamp y Joan Sastre; los dos primeros con 16 de nota, por los 19 que firmó el mallorquín. Suma colectiva más necesaria que nunca por dos motivos principales: resguardar de un elevado minutaje a los primeros espadas, y evitar que la rotación se acorte como consecuencia de la grave lesión de Jaime Fernández.

El dato en sí, más allá de la mera diversificación de jugadores de los que puede tirar Vidorreta, podría parecer baladí, pero también lleva colgada la etiqueta de inédito. Y es que en estas 12 temporadas ininterrumpidas que el CB Canarias acumula en la ACB (más de 400 partidos) nunca se había movido en estos registros de suma tan diversificada y notable.

El único antecedente parecido se dio en la campaña 17/18, en la victoria contra el Zaragoza por 100-94. Aquel día Ponitka llegó a los 22 de valoración, Vasileiadis a los 20, Tobey acabó con 18, mientras que Bassas, Vázquez y Beirán acumularon 17 de nota. También, como este pasado sábado, seis jugadores, pero con el comodín de haber disputado una prórroga, lo que permitió a varios de ellos engordar sus números.

En este ejercicio 23/24 el Lenovo Tenerife solo había dejado otros dos encuentros con cuatro jugadores con 15 o más tantos de valoración. Uno contra el Joventut, e igualmente en el de la primera vuelta frente al Palencia. En el Santiago Martín tanto Huertas como Fitipaldo acabaron con 27 de nota (en su mejor partido conjunto desde que ambos militan en el Canarias), frente a los 24 de Sastre y 19 de Shermadini. Todos ellos también se gustaron este pasado fin de semana.

Este tope canarista tiene otros tres antecedentes similares, aunque en todos esos casos con el cuadro isleño yéndose por encima de los 100 puntos, frente a los 89 en los que se quedó en tierras palentinas. Uno en el ejercicio 21/22, en el triunfo en playoff contra el Joventut (103-76), con cuatro jugadores con 15 o más de valoración y otros dos con 14. Antes, en la 20/21, en el 107-62 ante el Obradoiro, hubo cinco aurinegros por encima de este listón y otro más en 14. Esta misma combinación se dio en el 62-109 ante el Betis con el que se cerró para los laguneros la campaña 17/18.

Con la necesidad de recuperar también para la causa a jugadores como Bruno Fitipaldo, Tim Abromaitis (totalizan 10 y 11 puntos respectivamente en sus tres últimos encuentros ligueros) y Elgin Cook (10 tantos en los cuatro duelos más recientes), el tener hasta seis integrantes del plantel que pueden sumar en números parecidos a los que registrados en Palencia significa un seguro de vida para un equipo que podría tener por delante hasta 12 partidos en los próximos 40 días. El primero de ellos, este miércoles (19:00 horas) en la visita del Tofas Bursa al Santiago Martín.