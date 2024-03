El Lenovo Tenerife, sin 'average', pero con una sufrida victoria que reconforta

Sin el average particular, pero con un triunfo que deja muchas lecturas positivas. El Lenovo Tenerife ha derrotado al Hapoel Jerusalem (95-92) tras un sufrido partido para el cuadro canarista. Al inicio, y sobre todo al final, cuando el equipo isleño vio como su ventaja de hasta 16 puntos (53-37) se fue reduciendo hasta quedarse en nada (76-77). Pero en un epílogo de cabeza fría, el CB Canarias se encomendó primero a unos minutos de insporación de Kyle Guy (acabó con 15 puntos), y pese a no saber cerrar la victoria (91-83), sí tuvo el tino suficiente como para no fallar ninguno de sus seis libres finales.

El triunfo no le permite al Canarias remontar los 24 puntos del duelo de la primera vuelta, pero sí le da, y de sobra, para desquitarse de sus últimas y dolorosas derrotas contra el cuadro de Jerusalem. Una victoria, la tercera del Round of 16, que consolida las opciones de clasificación para cuartos del cuadro lagunero, que podría certificar su pase la próxima semana en caso de ganar al Pinar Karsiyaka.

En el decimonoveno resultado positivo como local, y el número cien en la historia de la BCL también resultaron claves Marcelinho Huertas y Joan Sastre. El primero con 22 puntos y 5/7 en triples, y el base con 24 tantos y seis asistencias.

Ajustar defensa

Le costó mucho de entrada al Lenovo Tenerife ajustar su defensa, sobre todo porque una y otra vez Speedy Smith sacó ventajas de la marca de Huertas (con Hankins solo bajo el aro como principal beneficiado), y también porque Cornelius, con sus fintas, se aprovechó de ese medio segundo tarde que le llegaban (4-8). No le quedó otra que apretar al cuadro isleño para evitar males mayores. Con Doornekamp pegado a Randolph, y ya con Fitipaldo al mando de las operaciones, los laguneros fueron más sólidos, pudieron correr y además sumaron desde el perímetro (13-11).

Intenso casi desde el arranque, el choque se metió muy pronto en más revoluciones de las necesarias... al menos para los intereses de un Canarias que parecía estar al borde de los nervios (sobre todo Huertas y Vidorreta) por culpa de un extraño criterio arbitral. Logró al menos el cuadro aurinegro mantener la calma después de esos minutos de alboroto y de un intercambio de canastas, gracias sobre todo a una aportación colectiva (anotaron ocho jugadores en el primer cuarto para un 24-21).

Tras desperdiciar un par de ataques, el Lenovo alcanzó su máxima renta con un triple de Vicedo desde la esquina (27-21, 12'). Ventaja que, lejos de tener continuidad, se redujo casi a su mínima expresión, básicamente porque el cuadro tinerfeño se mostró temeroso y con dudas a la hora de atacar. Miedos patentes en algunas pérdidas, en la renuncia de Sastre a penetrar tras fintar un triple, o en la falta de decisión de Shermadini para finalizar dentro de la zona ante la defensa de un pequeño (29-27).

Pese al tiempo de Vidorreta y la canasta de Shermadini tras, por fin, una jugada con criterio, atrás volvió a sufrir el Canarias con Speedy Smith, que primero superó a Guy y a continuación desgastó varias veces a un Huertas (31-30) que, aún así, tuvo un gramo más de fuerzas para volver a anotar (33-30). Como en el arranque del duelo, fueron un par de acciones defensivas (con Guerra aguantando bien a Hankins) las que dieron vida a un Lenovo que también sumó gracias a la viveza de Sastre para robar en cancha ajena y a un triple de Fitipaldo (39-30).

El Hapoel se agarra

Entre las dudas que regresaron por momentos y un Randolph superior físicamente a Sastre en el 1x1 (Doornekamp solo jugó seis minutos hasta el descanso por las faltas) el Hapoel volvió a agarrarse al choque (39-34), pero de nuevo con Huertas al mando (13 puntos y cuatro asistencias al intermedio), el flojo acierto de los visitantes desde el arco (3/13) y un triple final de Sastre (5/10 global) el Canarias alcanzó la media parte con su máxima renta hasta ese momento: 46-34. Doce puntos que, pese a que las sensaciones de buena parte de los minutos previos dijeran lo contrario, significaban, cuantitativamente hablando, la mitad del trabajo perfecto dentro de los objetivos aurinegros.

En la línea de donde lo dejó, la puesta en escena canarista en el tercer acto fue notable. Con un 2x2 finalizado por Shermadini, una buena defensa, y un triple de Sastre el Lenovo se disparó hasta el +16 (51-35). Pero la cuerda no se estiró mucho más (53-37) tras el triple errado por Sastre para lo que hubiera sido el 57-41.

El duelo pareció meterse en un intercambio de canastas, pero en ese toma y daca fue el Hapoel el más acertado gracias a los puntos de Levi y sobre todo de un Johnson que no solo produjo cerca y lejos del aro, sino que también metió en problemas a Huertas con su marca física. Así, con nueve puntos del norteamericano el conjunto visitante se puso a solo tres puntos tras un 7-20 (60-57). Con las tornas invertidas fue Sastre, con dos triples y una buena defensa, el que mantuvo a flote al cuadro lagunero antes de los diez minutos finales (66-60).

Pero el Hapoel, como el Canarias diez minutos antes, también aprovechó su inercia, y con suma paciencia terminó de certificar su remontada para colocarse en franquicia (68-69) por primera vez desde el 16-17. Frenó la caída el Lenovo gracias a la verticalidad de Jaime Fernández y la versatilidad de Sastre primero (72-69), y a continuación con otra canasta de Huertas tras negar su rival la continuación (76-74).

Kyle Guy

Con el Hapoel sin bajar su producción ofensiva, liderado ya por Randolph (76-77, 36'), Vidorreta tiró de un Kyle Guy nada suelto hasta ese momento, pero que se destapó en labores de base. Suyos fueron siete puntos seguidos y una asistencia para otro triple de Sastre para el 86-81 a menos de dos minutos para la conclusión. Ese impulso resultó clave, y casi determinante con dos libres de Sastre y un triple de Huertas con menos de 50 segundos por jugarse (91-83).

Pero lejos de cerrar el choque, y cuando todo apuntaba a una rendición del Hapoel, el Canarias se complicó la vida. Dejó que Randolph anotara un 2+1, y en el saque de fondo perdió un balón que acabó traduciéndose en un triple de Johnson para el 91-89 con 23 segundos todavía por delante. Guy sacó falta y anotó los dos libres (93-89, a 21''), y aunque Fitipaldo logró recuperar el balón ante Smith, los árbitros acabaron pitando pasos pese al empujón sobre el uruguayo. Randolph, en modo MVP, metió de tres para el 93-92 con seis segundos por jugarse. Huertas fue objeto de personal y convirtió los dos libres que, ahora sí, sellaron la victoria, toda vez que Randolph no acertó con el triple final (95-92).