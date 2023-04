Satisfacción plena en Txus Vidorreta tras la victoria contra el Baskonia. «Ha sido un muy buen partido, con dos equipos que han querido jugar», dijo de entrada el técnico, que destacó las buenas prestaciones «defensivas» de su equipo. «Estuvimos bien, algo que se demuestra al tener en 70 puntos a falta de cuatro minutos al mejor ataque de Europa», especificó el bilbaíno, que pese a lamentarse de no haber sentenciado «en el momento en el se podía resolver», también resaltó que «en el cara o cruz final Tim leyó muy bien la ventaja, se anotaron los dos libres, y luego se defendió bien el triple que tenían preparado».

En ese sentido reveló el responsable del banquillo canarista que la idea es que «Tim fallara el segundo de los libres». «Le di las gracias porque por él dentro de poco le voy a pedir al club que me nombre embajador oficial porque me van a poner la patata un poco perjudicada», añadió de forma irónica sobre el sufrimiento que pasó en esos segundos finales.

Volvió a destacar Vidorreta la labor de los suyos atrás. «Hemos hecho un gran esfuerzo defensivo, porque Baskonia no te da respiro y hay que defender muy bien su transición defensiva. Controlamos bien que no les llegaran balones muy francos a sus tiradores abiertos; y por el camino tratamos de ser agresivos con Howard, pero ha estado estelar, algo que les ha dado opciones», argumentó el vasco, para el que «es una gran satisfacción que entrando jugadores [tras lesión] hayamos competido y ganado al líder». También puso en valor el técnico la presencia canarista en el rebote de ataque. «Coger 16 es mucho para nosotros, y aunque no sacamos mucha producción sí evitamos que corrieran. Y eso fue clave», dijo.

Sobre los jugadores que reaparecieron, Vidorreta también tuvo un discurso positivo. «Jaime necesita más ritmo, pero a Joan lo he visto en el tono en el que lo necesitamos y Lean ha estado fantástico», concluyó.