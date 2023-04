Txus Vidorreta: «No tuvimos premio al esfuerzo»

Con sensaciones encontradas se presentó ayer en sala de prensa Txus Vidorreta, ya que pese a la derrota canarista valoró el esfuerzo de los suyos para poner contra las cuerdas al Barça. «Hemos hecho un partido completo y un gran esfuerzo, pero no hemos tenido premio. Se ha visto desde el inicio que este Barça es un equipo top en este momento del año, y encima han jugado con ventaja en el marcador, lo que les hace más invulnerables», reseñaba el técnico vasco de entrada.

«Nos mantuvimos vivos a base de mucho esfuerzo defensivo y tratando de optimizar la rotación para llegar 10 abajo al descanso», añadió el técnico aurinegro sobre lo acontecido hasta el intermedio y antes de «un tercer cuarto muy diferente». «Arriesgamos un poco más en defensa y provocamos más errores en ellos. Y en ataque estuvimos muy bien para llegar casi empatados al final del cuarto. Nuestro cinco primeros minutos del último acto han sido muy buenos. Tan buenos que Saras ha tenido que gastar sus tiempos a falta de cuatro minutos. Pero es que ellos son muy buenos y han hechos dos triples», dijo en relación al mejor momento de los suyos.

Sí se lamentó Vidorreta por la concatenación de errores que presidieron a los suyos en el momento de la verdad. «Nosotros tuvimos dos corbatas en dos triples bien lanzados de Doornekamp y Bolmaro; luego la jugada de Marce ha sido perfecta, pero no ha entrado... Y al final teníamos un triple para empatar, pero no nos decidimos a lanzar con el hombre que más ventaja tenía, que era Sasu, y ya luego la ventaja de Aaron era casi inexistente. Hemos remado mucho pero nos hemos quedado en la orilla», apuntaba el de Indautxu. Precisamente se le cuestionó a Txus por qué Salin no lanzó antes en el ataque final. «Sasu no lo vio claro y no se atrevió. Pensó que su compañero iba a tener más ventaja, pero esta vez se ha quedado solo, por lo que había que hacer era no dudar y tirar. No se ha decidido, pero el próximo día lo hará, porque hemos hablado de eso», descubrió sobre lo sucedido en esa jugada definitiva.

Con todo, se queda Vidorreta «con la segunda parte» del Canarias, ya que pese a no meter hasta el descanso, «no se hizo un drama sino que se siguió trabajando para que hubiera una reacción». «El equipo no solo responde sino que da una voltereta impresionante al partido. Lo que hicimos en la segunda parte está al alcance de muy pocos equipos. Creo que fuimos mucho mejores la segunda parte, pero ellos tenían una ventaja importante y una calidad que aparece en los momentos importantes», añadió.

No quiso el técnico realizar «ningún comentario» de la actuación arbitral, destacando que «independientemente de su actuación, su talante fue bueno». Sí fue algo más claro Vidorreta sobre las revisiones de la Instant Replay en el tramo final. «Viniendo de la Copa, con las dos antideportivas que nos pitaron en semifinal y final, pero me voy a callar...», dijo con cierta disconformidad sobre el empujón bajo el aro de Vesely sobre Shermadini.