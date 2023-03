Leandro Bolmaro pasa el reconocimiento médico del Lenovo Tenerife, se entrena y viajará este sábado a Valencia

Todo correcto en los primeros pasos de Leandro Bolmaro como jugador del Lenovo Tenerife. Tras llegar el jueves por la noche a la Isla el alero argentino pasó este viernes, en Hospiten, el pertinente reconocimiento médico. A continuación se trasladó al Santiago Martín, donde conoció al personal de oficina y a saludó a los que serán sus nuevos compañeros y técnicos. "Ha descansado, se nota que es joven", dijo de él Vidorreta, que quiere ir con calma con su nueva pieza. El alero hizo solo "la primera parte del entrenamiento para evitar problemas", donde trabajó, especialmente "en reconocer las normas defensivas" del cuadro lagunero.

Según Vidorreta, su rol dentro del Lenovo Tenerife no presenta "duda alguna". "Será el sustituto de Joan Sastre, y me da igual de qué haya jugado antes. Es el tres que necesitábamos para darle sentido a nuestra rotación. Como Joan, es un tres que puede jugar de dos", explicó el vasco, que se congratula de que Bolmaro pueda "defender a bases, escoltas y aleros". "Lo que debe hacer es conocer a sus compañeros y las normas del equipo", insistió el preparador aurinegro, que ve a Leandro mostrando la misma "modestia" y la misma "humildad" con la que "ya ha logrado grandes cosas". "Es consciente de que viene a un equipo hecho, ya formado, en el que tendrá muchas oportunidades", añadió Txus, para revelar igualmente que el albiceleste "viajará a Valencia, si bien no está en el plan que pueda jugar". "Si tenemos problemas será una opción, pero solo con un entrenamiento y medio a nivel defensivo, nuestro plan es que entre en la rotación a partir del partido contra el Joventut", añadió.

Txus Vidorreta descubrió igualmente que en la llegada de Bolmaro al Canarias fue clave la buena relación con su representante, Igor Crespo. "Tuvimos una conversación muy fluida con su agente y entre las muchas opciones que tenía él eligió venir a Tenerife porque vio claramente que apostamos por él; que era un sitio donde podía tener minutos de calidad, en un equipo bien situado y que compite por ganar. Debemos agradecer su decisión porque no es fácil encontrar un jugador que fuera cupo en la BCL; y también el empuje que le ha dado su agente para explicarle que el Lenovo Tenerife era el mejor proyecto para su carrera", concluyó el de Indautxu.

El Lenovo Tenerife tiene hasta el domingo a mediodía para inscribir a Bolmaro -que ya se sometió también a la sesión oficial de fotos- en la Liga Endesa para que al menos se pueda vestir contra el Valencia Basket. Donde ya ha sido dado de alta el jugador sudamericano es en la Basketball Champions League, cuyo siguiente compromiso tendrá lugar el martes 7 en Bilbao. Jugará con el número 31, el mismo que ya lució en su primer año en el Barça -luego cambió al 9- y el mismo que lleva cuando juega con su selección nacional.