Diagne, pívot del Lenovo: “Es el momento de volver a ganar”

El Lenovo Tenerife quiere cortar su racha negativa. Tras sucumbir en dos encuentros seguidos de ACB (Joventut y Real Madrid) el cuadro lagunero desea “regresar a la dinámica de las victorias”. “Nosotros queremos vencer siempre, por lo que es el momento de volver a ganar; hemos aprendido de estas derrotas”, ha expresado este martes el pívot Moussa Diagne a solo dos días para el duelo que medirá al cuadro canarista contra el Covirán Granada (20:30 horas del jueves, Santiago Martín).

Busca el conjunto aurinegro el que sería su décimo triunfo en solo 13 jornadas. La situación, a priori, parece propicia para ello, toda vez que el cuadro de Txus Vidorreta se mide a un rival, el nazarí, que llega a la Isla mermado por las lesiones y en medio de una serie que alcanza ya las cuatro derrotas. Pero en el conjunto isleño recelan de su adversario. “Nos enfrentamos a un equipo que juega un buen baloncesto, con buenos jugadores que conocen la liga. Hay que ir poco a poco porque no podemos ganar el partido antes de empezar”, advierte Diagne.

Como ya hiciera por ejemplo en el derbi contra el Gran Canaria, en el que brilló frente a Khalifa Diop, el jueves Diagne podría emparejarse con otro compatriota, en este caso el excanarista Niang. “Al final me toca defender a casi todos los senegaleses”, apunta el interior entre risas antes de dejar claro que su motivación “es siempre la misma”, lo que le permite “estar esperando” su “momento para ayudar en lo que el entrenador necesite”. “Petit es muy buen jugador, ahora mismo tiene el mejor porcentaje en tiros de dos, está haciendo un trabajo excelente y una muy buena temporada”, dijo del ahora pívot del Granada. “Pero no será un partido mío contra él, sino que todo el equipo. Trataremos de sacarlo con nuestra filosofía, independientemente de si está o no él en el campo”, añadió Moussa.

Diagne considera que su rendimiento personal puede depender “de la forma en la que se entra en cada partido”. “Creo que estoy bien físicamente y a la hora de finalizar, pero a veces una décima de segundo que pierdas de timming influye. No considero que me falte chispa”, argumentó el poste canarista.

Además, Diagne realizó un llamamiento a la afición aurinegra para que les “apoye de nuevo desde el minuto uno”. “Los necesitamos para que nos empujen y finalicemos el año con una victoria”, expresó el jugador africano, que si bien no ocultó la ilusión por ganar la Intercontinental, considera que dicho torneo “todavía está un poco lejos”. “Ahora solo pensamos en el Granada”, reiteró.