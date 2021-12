Un maratón de 39 días

No le van a dar los días del calendario al Lenovo Tenerife en los primeros compases de 2022. El no haber acabado la fase de grupos de la BCL en la primera plaza -viéndose obligado a jugar el play in-, el ya de por sí apretado calendario original y, además ahora el obligado paréntesis a causa de la aparición de varios casos de covid en la plantilla aurinegra, convierten en un maratón de partidos las próximas semanas para el conjunto lagunero. Nada menos que hasta 12, o incluso algunos más, en un plazo de 39 días, los que van desde el 5 de enero hasta el 12 de febrero, último duelo previsto antes de la Copa del Rey.

El inesperado play in.

Las apreturas competitivas de las próximas semanas no deben haber cogido por sorpresa al CB Canarias, cuya derrota contra el Riesen en el Santiago Martín ya le condenó al play in de repesca. Una eliminatoria extra que arranca el día 5 de enero (contra el Hapoel Jerusalem o el Pinar Karsiyaka) y que podría dejar sin descanso intersemanal alguno a los aurinegros hasta casi mediados de febrero. Y es que en caso de superar dicho cruce, a la siguiente semana comenzaría la segunda fase de grupos de la BCL.

Incompatibilidad.

El problema para los canaristas llega con la imposibilidad, al menos a priori, de encajar los dos encuentros de Liga Endesa que seguramente su brote por covid les obligue a aplazar: Valencia (ya oficial) y Murcia. Con su primer choque del play in en la víspera de Reyes, el día 8 los canaristas visitarán al Burgos en el último partido de la primera vuelta, para a continuación viajar a Israel o Turquía para jugar allí el 11. Que el Valencia tenga fijado duelo de Eurocup contra el Bursasport el día 6 hace estéril cualquier maniobra.

El tercer partido del cruce.

A su regreso a la Isla, el Canarias recibirá el 16 a mediodía al Real Betis, con cinco días de margen desde su anterior duelo. Pero no parece existir ahí demasiado margen de reordenación, toda vez que el Valencia juega Eurocup en Alemania el miércoles 12 y luego se las ve contra el Barça el citado 16. Tampoco habría margen a atrasar unas horas el choque frente al cuadro bético, ya que los aurinegros podrían tener el hipotético tercer duelo del play in el día 18 a las 19:30.

Mejor por la vía rápida.

Que el club isleño solvente por la vía rápida la eliminatoria de la BCL o bien quede eliminado por 0-2 sí abriría algunas ventanas a la recuperación de los duelos, aunque con ciertos condicionantes. En esos supuestos (que se conocerían el 11 de enero) solo entraría en la ecuación para los isleños el visitar al UCAM Murcia el miércoles 19, ya que ese mismo día el Valencia vuelve a tener compromiso continental, en este caso en Grecia. Que los taronja no paren en la Eurocup (partidos el 25 enero y el 1 de febrero) complica todavía más la ecuación.

Posible choque un lunes.

Las opciones se reducirían todavía más si el Lenovo se mete entre los 16 mejores de la BCL, una fase en la que, según el calendario oficializado en las últimas horas, el Canarias se estrenaría visitando al Falco Szombathely húngaro el lunes 24 a las 17:00 horas. Eso supondría no tener casi descanso (viaje de por medio hasta territorio magiar) desde el duelo frente al Fuenlabrada del sábado 22.

Varios seguidos fuera.

La posibilidad más sólida para ponerse al día llega al regreso de Hungría, ya que el Canarias podría encajar su visita al Murcia (26 o 27) y quedarse en tierras peninsulares para medirse en La Fonteta, ya en el duelo de la segunda vuelta, al Valencia. Sin volver a Tenerife (podrían estar hasta 11 días fuera de la Isla), los de Vidorreta afrontarían la segunda jornada del Round of 16 de la BCL en la pista de un rival por definir: Strasbourg, PAOK o Igokea. El Lenovo-Murcia del 6 de febrero, el posible choque contra el Rytas Vilnius del martes 8, y la visita al Joventut el día 12 pondrían fin a este maratoniano arranque de año para un Canarias que, ya metido en faena, no le importaría prolongar su estrés con una nueva participación copera a partir del día 17 de ese mes.