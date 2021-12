El Lenovo Tenerife, con varios positivos por covid

En caso de ratificarse los positivos previos ya detectados en esos análisis iniciales, los próximos partidos del conjunto lagunero corren serio riesgo de suspenderse. Así, lo más normal es que no se disputen ni el duelo contra el Valencia Basket, previsto en el Santiago Martín el día 29; ni la visita al UCAM Murcia, programada inicialmente para el domingo 2 de enero.

Será la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias la que dictaminaría, posteriormente a los resultados, la existencia de brote dentro del club lagunero y la obligatoriedad de suspender esos partidos al tener que aislarse tanto los afectados como el resto de la plantilla aurinegra al considerarse contacto estrecho. «Los afectados, siguiendo el protocolo de las autoridades sanitarias, se encuentran asintomáticos, aislados y cumpliendo las pautas pertinentes», expresaba ya ayer en su comunicado oficial el club isleño.

«Sobre el papel estábamos preparados, pero cuando te llega una noticia así siempre es un palo porque este tipo de cosas te limitan a posteriori y tienen sus consecuencias, y si se aplazan varios partidos tendremos unas semanas brutales en las que nos vamos a jugar muchas cosas, con bastantes partidos pegados y con los jugadores con poca preparación física», expresaba ayer por la tarde el presidente del CB Canarias, Félix Hernández.

Cuestionado por la origen de los contagios, Hernández considera que es «muy difícil» precisar la raíz de los mismos. «Llevamos un año y medio sin que nos tocara, en parte porque el protocolo lo hemos cumplido a rajatabla e incluso algún paso adelante, pero esto ya es una lotería. Quizá fuera en el aeropuerto al ir a Italia o algún contacto con el equipo rival; y ya luego, en la especie de burbuja que hacemos, ya es más sencillo que se pegue», considera el directivo de la entidad lagunera.

Anoche en el CB Canarias esperaban los resultados de las PCR que ratificaran ese posible brote. Los resultados, comunicados de inmediato tanto a la ACB como a la consejería de Sanidad, derivarían –de mantenerse los positivos– en el anuncio del aplazamiento de los siguientes encuentros. Sí espera Hernández que la plantilla canarista ya esté recuperada de cara al primer duelo del play in de la BCL, previsto para el 4 o 5 de enero, aunque a la vez advierte de que «en estos siguientes días habría que estar pendientes de si saltan más casos», tal y como ya ha ocurrido en otros conjuntos de la propia ACB. El caso más reciente, el del Manresa, que detectó positivos entres tandas diferentes.

«Lo importante es la salud y por ahora los jugadores están asintomáticos, pero también fastidiados porque son fechas especiales y en las que además habíamos dado unos días libres para desconectar y estar con la familia, y esto ha sido una faena», comentó el presidente canarista sobre el estado de la plantilla. «Lo prioritario es que no vaya a peor», añadió Hernández.

Uno de los jugadores del Lenovo Tenerife que peor llevó el inicio del confinamiento forzado fue Fran Guerra, que ayer cumplía años. «Después de 29 años hoy me toca celebrar mi cumpleaños con mi familia a la distancia. Os quiero muchísimo», expresó en sus redes sociales desde la ventana de su habitación y con una tarta en primer término.

El calendario no deja huecos libres

En el caso de que el Lenovo Tenerife se vea obligado a suspender sus dos próximos encuentros, no lo tendrá nada sencillo para reubicarlos en el calendario, especialmente por la disputa del play in de la Basketball Champions League. Así, los isleños recibirían el 4 o 5 de enero su rival de la eliminatoria continental, para visitar al Burgos el 8, jugar a domicilio el 12 el segundo duelo del cruce de BCL, y recibir luego al Real Betis el 16 antes del posible desempate del play in (día 19), y su duelo el 22 contra el Fuenlabrada en el Santiago Martín. Si no solventa por la vía rápida su cruce de la Champions, el Canarias podría verse incluso en la tesitura de jugar dos partidos consecutivos contra el Valencia, el que quedaría pendiente de este tramo final de la primera vuelta, y el correspondiente a la jornada 20, fijado para el 29 de enero en La Fonteta.