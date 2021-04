Inquilino habitual de la zona baja, presa del descenso en dos ocasiones, rachas casi eternas de derrotas, lesiones de jugadores capitales... Poco o nada parece influir en el Gipuzkoa Basket cuando se mide al Lenovo Tenerife. Lo ocurrido en la primera vuelta, el último ejemplo de un balance inusual para los aurinegros desde su regreso a la élite.

Tercero en la tabla, con un balance de 26-7 y en la nómina habitual de los que disputan de forma regular tanto la Copa de la Rey como el playoff, el Lenovo Tenerife es ya considerado como un grande por muchos otros conjuntos de la ACB. La etiqueta, más si cabe, debería ratificarse también desde la óptica del Acunsa Gipuzkoa, actual colista de la Liga Endesa y que visita esta noche el Santiago Martín con solo siete triunfos en su haber.

Altanero, pero con razón.

Sin embargo, si hay un conjunto, exceptuando a los gallos de la competición, que puede mostrarse altanero ante el cuadro aurinegro ese es el equipo donostiarra. Eso sí, con argumentos más que suficientes para hacerlo. Y es que desde que regresó a la ACB el CB Canarias ha visto como el GBC se ha convertido casi en una pesadilla, hasta el punto de que los aurinegros han hincado la rodilla en ocho de los 13 duelos acaecidos entre ambos desde el curso 12/13.

Datos a tener en cuenta.

Lo sucedido en el choque de la primera vuelta, con canasta ganadora de Carlson; la racha de tres victorias de los de San Sebastián en sus visitas más recientes al Santiago Martín (donde el Canarias no gana desde la 14/15); y que buena parte de esos choques se hayan resuelto en finales de infarto (ocho de los 13 con diferencias no mayores a los siete puntos) hacen que el de hoy no sea, para nada, un encuentro de trámite para los de Vidorreta. Al menos el resbalón de hace unos meses en Donosti debe servir de aviso.

Balance equilibrado.

En las cuatro primeras campañas (12/13, 13/14, 14/15 y 15/16) de esta nueva era en la que han coincidido tinerfeños y donostiarras hubo reparto victorias. Una por equipo cada curso. Pese a ese equilibrio ya ambos conjuntos empezaron a mostrar una querencia a los finales apretados que se ha convertido en casi costumbre. Sucedió, por ejemplo, en la 13/14, cuando Richotti, a siete segundos del final, dio el triunfo a los canaristas en la primera vuelta; mientras que en la segunda el GBC solo se llevó el gato al agua en los segundos finales (70-66).

Errores fatales.

Al ejercicio siguiente (14/15) el Canarias cayó en San Sebastián tras desperdiciar una renta de 14 puntos, después de que Richotti solo acertara con un libre para evitar la prórroga, un tiempo extra en el que Rost erraría el triple que hubiera sido el de la victoria canarista (77-76). Ya al año siguiente el GBC logró en Los Majuelos su primera victoria del curso tras 10 derrotas seguidas. Lo hizo con una canasta de Llompart (72-72), justo a continuación de que Davin White fallara dos libres (12/25 ese día para los laguneros) y antes de que el tiro de Sekulic para la prórroga se quedara corto.

Un triunfo de cinco.

Pero la tendencia ha cambiado alarmantemente en los cinco últimos duelos, los que se han disputado desde el ejercicio 17/18. Tanto, que el Canarias solo ha ganado uno de ellos, el de la campaña 18/19, cuando remontó en Donosti 16 puntos para forzar la prórroga gracias a una penetración de McFadden (73-79). El resto, reveses para los laguneros.

Dejó escapar un +21.

Dentro de esta serie negativa quizá el tropiezo más sonrojante para el Canarias ante el Gipuzkoa se produjo el 11 de abril de 2018. Aquel día los de Fotis Katsikaris dejaron escapar un 56-35 al descanso para acabar cediendo por 88-92. Casi 12 meses después el GBC, pese a llegar como colista, también asaltó el Santiago Martín, esta vez sacando tajada de un Canarias apático (60-67) y que firmó un paupérrimo 4/22 en triples. Ejerciendo como visitante, los de Vidorreta también cayeron este mismo curso (89-87) tras un partido que tuvieron controlado (+13), que se les pareció escapar (86-80 a menos de un minuto del final) y que luego tuvieron en la mano con una canasta de Shermadini (86-87) antes del triple final de Carlson. Ha sido, por ahora, el último episodio de un David que le ha cogido la costumbre de doblegar a Goliat.

El peor balance.

Con este balance de 5-8, el Gipuzkoa se ha convertido recientemente para el CB Canarias en algo más que una piedra en el zapato. De hecho frente a solo cuatro equipos de la actual Liga Endesa, todos ellos habituales de la Euroliga (Real Madrid, Barça, Valencia y Unicaja), presenta peores números el cuadro isleño. Incluso sus registros contra el Baskonia no son tan pobres. Entre los rivales terrenales, solo el citado GBC y el Zaragoza han ganado más de lo que han perdido frente al cuadro lagunero desde la 12/13. Esta noche los aurinegros tiene la ocasión de empezar a enmendar este guarismo.