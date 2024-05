El vestuario del Real Madrid se rinde a Kroos: "¡Que no renueve un año, que renueve por muchos más!"

La destacada actuación de Toni Kroos no ha pasado inadvertida en el Allianz Arena. Especialmente para sus compañeros, que elogiaron el despliegue del alemán cuando peor lo estaba pasando el Real Madrid, en la primera parte. El pase de la asistencia en el primer gol blanco fue majestuoso, y su receptor, Vinicius, lo agradeció en la zona mixta: "Toni Kroos siempre hace las cosas muy fáciles. Me ha regalado un gol. Entrenamos mucho juntos y conozco muy bien a Toni. Me alegro muchísimo de poder marcar dos goles y ahora toca hacer una noche mágica en casa".

Kroos le resta mérito

El propio Kroos le restaba mérito al pase del primer gol de Vinicius cuando se detuvo ante los micrófonos: "Mucho crédito para Vini porque me permite hacer el pase con su movimiento. El pase no ha sido tan especial. La vuelta va a ser el partido más importante de la temporada". Rodrygo fue aún más efusivo a la hora de hablar del alemán: "Siempre le decimos que siga, que juegue muchos años más. Da igual la edad, está la maestría, la clase… Esperamos que siga". Y preguntado por la jugada del gol de Vinicius, Goes fue muy expresivo: "¡Qué pase, increíble!".

Incluso Carlo Ancelotti tuvo palabras de elogio para el centrocampista, algo poco habitual en el italiano, que no amigo de halagar mucho a los futbolistas porque eso les debilita. "No voy a descubrir ahora a Kroos. Uno de los mejores jugadores medios de estas características. No hay palabras para Toni Kroos. Es un jugador de primer nivel. Es crucial para nosotros. Tiene un timing... El pase que dio no es para cualquiera". El técnico ofreció su visión del partido e incidió varias veces en la misma conclusión: "Hoy no hemos visto nuestra mejor versión y sí la del Bayern. Y aún así no nos vamos con una derrota".

También el entrenador del Bayern, Thomas Tuchel, comentó la jugada del primer gol madridista: "En el primer gol Kim hizo demasiado rápido el movimiento corto y Kroos le agarró la espalda. Especuló muy agresivamente. Y en el segundo había cerrado bien porque éramos cinco contra dos. No debía defender tan agresivamente, pero a veces se muestra demasiado hambriento y fue castigado por la calidad de Rodrygo".

Champions League: Bayern Múnich - Real Madrid, en imágenes. / EFE

La exhibición de Kroos también se reflejó en la estadística, donde el alemán resultó ser el jugador del Madrid con más acciones defensivas completadas (6), más intercepciones (4), más entradas realizadas (2), más pases que generaron una ocasión (3), más toques (98), el madridista con mejor porcentaje de pases completados (96%), el jugador con más pases largos completados (6) y a todo eso sumó que ganó cinco de los siete 7 duelos en los que se vio implicado.

Kroos atraviesa por un momento dulce de juego y el equipo y los compañeros lo agradecen. Ahora solo fata que se anuncie lo que ya es un secreto a voces, su extensión de contrato por un año más con el Real Madrid. Al club le gustaría aumentar esa vinculación, pero el jugador prefiere mantener su modus operandi y renovar año a año.