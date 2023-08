Se culminó el insulto de Sebastian Coe a la marcha y a todos los marchadores que se bregaron en torno a la Plaza de los Héroes en los 20 y en los 35 km. El presidente de World Athletics no apareció ninguno de los tres días de competición en los que España hizo historia, pero le ha faltado tiempo este sábado para dejarse ver y ejercer de anfitrión en la maratón femenina que se ha disputado en el mismo escenario.

Enfrascado ya desde hace tiempo en su carrera institucional y política con la presidencia del Comité Olímpico Internacional, el bicampeón olímpico de 1.500 metros no quiere que se le relacione ni de lejos con la marcha ante el firme deseo del organismo que fundó Pierre de Coubertain de acabar con esta disciplina. ¡Si levantase la cabeza del Barón!

El sábado 19 de agosto, el extremeño Álvaro Martín dio el primer paso para encumbrar a la marcha española con su oro en 20 km que repitió al día siguiente la granadina María Pérez. Esos dos días podría haber tenido la excusa de que se disputaban las primeras competiciones en el estadio (el primer día) y que podría tener algún compromiso en la jornada dominical (el segundo día).

Sin embargo, que Sebastian Coe no asistiese ni se acercarse el jueves durante las dos horas y media de competición en los 35 km marcha en los que volvieron a reinar Álvaro Martín y María Pérez no tiene nombre y más cuando ese día no había actividad matinal en el estadio. Sí lo tiene. Es un insulto a los deportistas. "No, no lo hemos visto por aquí", se limitó a contestar el marchador llerenense al ser preguntado.

Quedaba la duda de saber si al menos el presidente de World Athletics tenía coherencia y optaba por no asistir a las pruebas de ruta, pero le ha faltado tiempo para pavonearse en la maratón femenina e incluso sostener la cinta a la ganadora, la etíope Amane Beriso Shankule (2h:24.23). Las españolas Meritxell Soler (27ª y séptima europea con 2h:34.38), Marta Galimany (38ª con 2h:37.10) y Fátima Ouhaddou (se retiró) sí recibieron el respeto del londinense. ¿Por qué los marchadores fueron despreciados?

Es curioso. Coe sí se ha enfrentado al COI en su veto a los atletas rusos y bielorrusos pese a la determinación de Thomas Bach de permitirles competir bajo estatus neutral (por lo visto el lord británico debe pleitesía a un Gobierno que lo eligió para presidir el Comité Organizador de los Juegos de Londres 2012 en el inicio de su carrera más política que institucional). ¡Con lo bueno que era con las zapatillas!

Sin embargo, si se trata de pisotear a los marchadores, a atletas a los que el presidente del atletismo mundial debería defender, ahí se pone de puntilla y pasa de largo. Lo único positivo es que cuando se marche al CIO, el atletismo se habrá librado del peor presidente de su historia. No hay mal que por bien no venga.