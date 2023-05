Mucho se ha hablado en la última década de la ausencia de referentes consolidadas en el circuito tenístico femenino. Con el ocaso paulatino de Serena Williams, el carrusel de ganadoras y de números uno se convirtió en la tónica habitual del día a día en los torneos. Mientras Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer tiranizaban los torneos ATP, la WTA suspiraba por contar con figuras estables que poder promocionarse y competir por una tarta que se estaba llevando de pleno el tenis masculino.

Lo parecía Asleigh Barty hasta que anunció su sorprendente retirada con solo 25 años y el día después de ganar el Open de Australia de 2022. Pero entonces apareció Iga Swiatek para tomar el mando, y no soltarlo. Tres grandes acumula ya la polaca (Roland Garros 2021 y 2022 y US Open 2022) a sus 21 años y un reinado ininterrumpido desde la retirada de Barty que amenaza con prolongar durante mucho tiempo, aunque este año ha encontrado una oponente de altura en la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Número dos desde el pasado enero, cuando ganó el Abierto de Australia, la bielorrusa, que este viernes cumplió 25 años, ha irrumpido como la gran rival de Swiatek, poniendo los cimientos de una rivalidad que, dada la juventud de ambas, podría prolongarse en el tiempo.

La mejor final posible

No es tan frecuente que las números uno y dos del ránking se encuentren en una final. De hecho, no se veía desde que en 2018 la danesa Carolina Wozniacki (2) derrotó en la final del Abierto de Australia a la rumana Simona Halep (1). Y en tierra no sucedía desde la final de Roland Garros de 2013, cuando la estadounidense Serena Williams (1) se impuso a la rusa Maria Sharapova (2).

Ahora, en Madrid, ambas vivirán el segundo capitulo en apenas dos semanas, tras el duelo en Stuttgart que se llevó la polaca por 6-3 y 6-4. El mejor partido posible en el actual circuito femenino se verá este sábado (18.30; TDP) en la final del torneo. "Tengo ganas de revancha", avisó la número dos, que ya sabe lo que es ganar en este escenario en el año 2021. Entonces, lo hizo imponiéndose en la final a la que era líder de la clasificación mundial, Barty. Un aviso para Swiatek, que en el cara a cara domina por 5 a 2.

"Más emociones"

"Hay gente que dice que el tenis masculino es más bonito y que pueden hacer más porque son física y biológicamente más fuertes. También había gente hace años que decía que la WTA no era consistente y que éramos una vergüenza, que deberíamos jugar mejor. Pero ahora yo creo que somos incluso más consistentes que los hombres. Ver tenis femenino provoca las mismas emociones, y a veces incluso más emociones, porque somos mujeres y somos un poco más emocionales", defendía a su llegada a Madrid la tenista de Varsovia, que no solo ejerce como número uno en la pista. Fuera, y pese a su juventud, ya hace de portavoz de reclamaciones históricas, como la igualdad salarial en todos los torneos.

"El tenis es uno de los deportes en los que más se habla de igualdad y de hecho creo que es mejor que la mayoría de los deportes en ese sentido, pero aún así hay mucho en lo que podemos trabajar para cobrar lo mismo por un torneo de la misma categoría. Los Grand Slams ya están parejos, eso está bien, y ahora sería bueno si la WTA se centrara en eso", reclamó Swiatek, que aspira a conquistar en el que sería su sexto WTA 1000, el quinto distinto.