Pelé se va apagando y su situación médica ha entrado en una fase que no invita nada a la esperanza. El periódico 'Folha de Sao Paulo' informó este sábado que 'O Rei' ya no responde al tratamiento de quimioterapia y ha entrado en cuidados paliativos exclusivos.

El mejor futbolista de todos los tiempos, que padece un cáncer en el intestino detectado el año pasado, está internado en el Hospital Israelita Albert Einstein, en Sao Paulo, desde el martes, a causa de un proceso inflamatorio. Desde entonces, se habían multiplicado los mensajes optimistas por parte de familiares del exjugador.

Todo este escenario ha cambiado radicalmente con la información del rotativo paulista, que ha detallado que la quimioterapia ha sido suspendida y que todas las medidas médicas que está recibiendo Pelé son únicamente para mejorar su confort y para aliviar el dolor y la falta de aire que puede estar padeciendo. El crack de cracks ya no será sometido a terapias invasivas de un cáncer que se había propagado en metástasis a principios de este 2022.

A partir de ahora, todas las medidas que van a ser tomadas por el equipo médico van a depender de los síntomas del Pelé y de su pronóstico, o sea, de cuánto tiempo de vida se espera que aún pueda disfrutar.

El centro hospitalario donde está Pelé (considerado el mejor de toda Latinoamérica) va a seguir informando solo a través de comunicados oficiales. No habrá ninguna información 'off the record'. El próximo ya tiene a todo Brasil en vilo.