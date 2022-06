Samaranch: "Si no vamos unidos, no conseguiremos los Juegos"

Aunque todas las partes implicadas esperaban este lunes una valoración de la situación de la candidatura conjunta a los Juegos de Invierno de 2030 por parte del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, esta no ha llegado en todo el día. Tampoco hay una nueva previsión de comparecencia o comunicado sobre un asunto en el que no ha habido avances ni nuevas reuniones en la última semana y sobre el que el organismo olímpico todavía no se ha pronunciado desde que concluyó, por enésima vez sin acuerdo, la última reunión para tratar de construir una candidatura conjunta entre Aragón, Cataluña, el COE y el Gobierno de España.

Este lunes solo se ha escuchado la voz del vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch Salisachs, a través de una entrevista en Radio Barcelona- Cadena SER en la que dejó claro que intentar presentar candidaturas en solitario sería como perder el tiempo. Tampoco ha habido este lunes reacciones ni nuevas valoraciones desde el Pignatelli ni desde la Generalitat de Cataluña. "Si preparamos una buena candidatura y vamos todos juntos, podemos ganar. De verdad que hay voluntad de hacer unos Juegos en el Pirineo", ha empezado Samaranch Júnior en la emisora catalana. "Pero si no vamos todos unidos y todos remando en la misma dirección, lo mejor es que no lo probemos porque no lo conseguiremos y perderemos mucho tiempo", ha concluido el vicepresidente del organismo que tiene que dar el visto bueno a la candidatura que se presente. Con esta intervención se constata algo que, desde el inicio, ha trasladado el COE: el interés del organismo olímpico internacional por albergar unos Juegos de Invierno en los Pirineos. También que lo que se presentó hace ahora un año como un proyecto de Estado, de unión entre territorios, con cuatro firmas sobre un papel oficial –del propio Blanco, de Pedro Sánchez, de Javier Lambán y de Pere Aragonès– no tendría sentido que acabe convirtiéndose en una puja entre esos mismos territorios. Mientras, la última propuesta elevada por el consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, para un reparto de las pruebas por lotes entre ambos territorios, continúa sin respuesta oficial, aunque en la reunión no hubo acuerdo al respecto. El último encuentro, el del pasado martes 7 de junio, concluyó con una cierta tregua de no ir más allá en las declaraciones, que solo se rompió por un breve comunicado aragonés en el que, básicamente, se explicaba la propuesta de lotes presentada. Desde Cataluña, fuentes de la Generalitat expresaron su hartazgo con un "basta ya" a la sucesión de propuestas desde Aragón. "Hace tres semanas eran imprescindibles los tres valles, ahora nos plantean un lote surrealista con esquí de montaña y algún deporte nuevo que será olímpico, sin saber cuál. Es como volver a empezar de cero". Sin reuniones previstas, los avances en la candidatura conjunta con una quimera. Está por ver si el presidente del COE valora, este martes sí, la reunión que se produjo hace ya una semana.