El infantil no pudo vengar al primer equipo. Pese a no tirar la toalla en ningún momento (19-6 de inicio y 42-33 en el tercer cuarto), el Cajasiete Canarias no logró doblegar este domingo al Real Madrid en la final de la Minicopa Endesa, cayendo por un 73-66 en el que mucho tuvo que ver el acierto de los blancos desde el 6,75 en los minutos finales después de que los de Eduardo Sanjuán llegaran a colocarse incluso por delante cerca del ecuador del cuarto acto (51-52).

No le bastó a los canaristas la portentosa actuación del congoleño Babel Lipasi (incluido en el quinteto ideal de la Minicopa), que se fue hasta los 57 créditos de valoración gracias a sus 32 puntos y 31 rebotes. Solo le acompañó en esta ocasión Pedro Pascua, que acabó con 16 puntos gracias a varias acciones ofensivas de mucho mérito y plasticidad. Insuficiente para que la escuadra de Eduardo Sanjuán tumbara al Madrid, pero sí aportación clave, como en los días precedentes, para que los laguneros sumen su tercer subcampeonato en las últimas cuatro ediciones. Quizá por la trascendencia del partido o tal vez por el escenario del mismo -un Palacio de los Deportes con más de 3.000 espectadores en las gradas-, el inicio del Cajasiete Canarias estuvo lleno de imprecisiones, con hasta cinco pérdidas en apenas dos minutos y medio. Con Falcon muy acelerado en sus penetraciones y sin posibilidad de segundas opciones en los tinerfeños, el Madrid logró correr por medio de Zurita (4-0). Pese a que Pascua asumió la responsabilidad y el cuadro isleño supo salir bien de la presión a toda pista, su rival insistió en explotar, una y otra vez, las salidas a la carrera para coger en desventaja a los aurinegros, con muchos problemas en el balance defensivo. Así, los blancos fabricaron un 11-0 para un preocupante 19-6. Ahí empezó a aparecer Babel Lipasi, pero sobre todo el Canarias tiró de sacrificio y paciencia para producir desde el tiro libre e ir recortando las distancias (19-16 al final del primer acto) hasta el punto de llevar su parcial hasta un 0-15 y colocarse por delante (19-21). Aunque fue capaz de aguantar el alto nivel de contactos del Real Madrid, el cuadro lagunero volvió a pasar por un pequeño bache en el que su oponente fabricó un 10-2 (29-23), agarrado esta vez a su acierto en el tiro de tres. Pero de nuevo fue Lipasi, ya agigantado por completo, el que salió al rescate del Cajasiete Canarias. Lo hizo sacando partido de segundas opciones, bien por los errores de sus compañeros o enmendando sus propios errores. Así, entre las acciones del congoleño (pese a su cansancio llegó al descanso con 15 puntos y 14 rebotes) y alguna aportación más de un Pedro Pascua muy estético, los isleños alcanzaron el intermedio solo cuatro abajo (35-31). Pese a la canasta inicial de Lipasi a la vuelta de vestuarios (35-33), el Canarias volvió a pasar otro momento complicado cuando no pudo impedir que su rival corriera de nuevo (42-33). Pascua y Lipasi asumieron galones para apretar el marcador (42-39) y aunque los de de Eduardo Sanjuán transitaron por varios instantes de sequía ofensiva, equilibraron sus deficiencias con una notable actividad defensiva. Una canasta de Babel dejó el 48-46 en el marcador con 10 minutos por jugarse. La inercia, en esos instantes, era tan positiva para los aurinegros que pese a desperdiciar dos ataques seguidos, llegaron a situarse por delante (48-50) gracias a una canasta de Pascua. Ni las pérdidas impidieron seguir a los isleños seguir en partido (51-52 y 55-54), pero ahí el Madrid empezó a castigar de tres en tres. Como su primer equipo apenas unas horas antes, pero en esta ocasión en el epílogo, no en el arranque. Un triple de García, un 2+1 de Quiñones, y otros tres tantos de Zurita dejaron contra las cuerdas a los laguneros (64-56). Lipasi, ya agotado, trató de hacer un último esfuerzo (64-60 a 1'40”), pero otro triple de Haro y una pérdida sentenciaron a las de Aguere (71-60). Pese a la derrota, esta generación infantil canarista también puede dejar la Minicopa con la cabeza bien alta.