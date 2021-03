Hay otro derbi. No es el de fútbol, pero elegirá a una de las finalistas de la Liga Iberdrola. Sanaya Libby’s y CCO 7 Palmas se ven las caras al mejor de tres partidos en las semifinales del playoff, con un formato que invita al peor posicionado a dar la sorpresa. Son las blanquiazules, que llegan con más ritmo al haber tenido que afrontar una eliminatoria de cuartos contra el Kiele. Jugarán en su cancha, el Pablos Abril, el primer partido. Ganarlo obliga a las amarillas a sacar los dos de casa el próximo fin de semana si no quieren despedirse de la competición.

Más descansadas al haberse clasificado directamente para semifinales, las de Pascual Saurín quieren hacer valer su mayor profundidad de banquillo, como ya hicieron en la semifinal de la Copa de la Reina. También ganaron en el cruce liguero disputado en el CID de Gran Canaria, pero cayeron en su visita a Taco en la fase regular.

A eso se aferran las de Juan Diego García, repletas de confianza tras remontar el cruce de cuartosd e imponerse en el tie break del tercero a su rival. “Llegamos bien, co n ganas de afrontar esta eliminatoria, que será muy dura y emocionante”, asegura el técnico blanquiazul que no observa “desgaste físico” en las suyas porque se han recuperado bien “y están entrenando muy enfocadas en las semifinales”. La duda será Patricia Aranda, que no concluyó el choque del pasado domingo por un problema muscular. Se ha ejercitado a menor ritmo, pero intentará forzar. La alternativa es Silvia Araco en la dirección de juego.

Juan Diego García apuesta por “cuidar mucho los pequeños detalles del juego” para superar a un rivl muy potente. Por su parte, Pascual Saurín espera una semifinal “muy igualada” y en la que cada partido será “a cara de perro”. Pero ve a sus pupilas “preparadas” para afrontar el reto. El técnico del CCO 7 Palmas considera que existe “cierta desventaja” por el hecho de llevar tres semanas sin competir. Las dudas se resolverán a partir de las 12:00 horas, sin público eso sí. La afición podrá seguirlo a través de Televisión Canaria.