Concepción Rivero: "El Cabildo no va a desasistir ahora al deporte"

Son tiempos de recortes, de gestionar una economía de guerra, de acentuar el concepto de prioridad al establecer el criterio de reparto. A Concepción Rivero, la tarea de gobernar en medio de esta crisis le exige el sensible equilibrio de atender las necesidades en Educación, Juventud, Museos, Cultura y Deportes. La única política ahora es subsistir.

¿Cómo valora la consejera la incidencia de la crisis sanitaria en el deporte tinerfeño?

Ha habido mucha inestabilidad, porque las informaciones derivadas de esta crisis han ido cambiando a lo largo del tiempo. Las Federaciones y los clubes han tenido una gran dificultad, porque se ha producido un parón total de la actividad y eso ha provocado la adopción de una serie de medidas gravísimas que nadie hubiera querido tener que tomar, como los ERTE. Los clubes y las federaciones se han tenido que adaptar a las nuevas medidas sanitarias en la desescalada. Es una complejidad que afecta a todos los ámbitos, también a la propia administración. Ha costado mucho adaptarse. Ahora bien, lo bueno que tiene el deportista es que son personas mentalmente mucho más preparadas para afrontar una debacle así, son resilientes, capaces de superar obstáculos. A lo mejor alguien no vinculado con el deporte no tiene esa capacidad.

¿En qué punto quedaron las subvenciones? ¿Cómo acaba la temporada en este aspecto?

Hay que adaptar las circunstancias a los elementos particulares. Desde el servicio de Deportes estamos trabajando para que se abonen los viajes que se pueden justificar y convertir en otro elemento de apoyo o ayuda al sector deportivo aquello que no se puede justificar. Es decir, si conforme a la subvención otorgada establecida de acuerdo a las bases, ahora algún equipo tiene dificultad para justificar una parte de la subvención de desplazamientos, se le abonará la parte que esté justificada y convertiremos el resto de los importes en otras medidas de apoyo para los clubes. O sea, si no ha habido desplazamiento, habrá que ayudar de otra manera.

La próxima temporada deportiva empieza dentro de este mismo ejercicio económico del Cabildo, ya con correcciones presupuestarias.

Sí, desde hace tiempo hay una comunicación por parte del Gobierno canario, por la situación del Gobierno de España, respecto a que iba a producirse un importante recorte presupuestario de todas las administraciones públicas. Al Cabildo se le ha comunicado al principio que podría rondar más de 400 millones de euros y ahora se baraja de una cifra de más de 200 y pico millones, pero seguimos luchando para que se nos conceda la posibilidad de utilizar los superávits, los remanentes de tesorería, y los endeudamientos que tenga que afrontar el Cabildo, para estar en la mejor situación para afrontar no solo el presupuesto de este 2020, sino también respecto al de 2021.

¿Esta situación excepcional alcanzará al menos a 2021?

Sí. Tenemos que estar preparados para la situación de este año y del que viene. Ahora mismo no contamos con la posibilidad de utilizar ni remanentes de tesorería ni superávits ni está claro el nivel de endeudamiento que vamos a tener que afrontar, hemos reajustado los presupuestos de todas las áreas, incluida la de deportes. Pero por lo que se ha optado es que si tenemos que recortar en algo que sea en las infraestructuras, si este año no se pueden hacer se diferirán para los años siguientes. Si tenemos que hacer una cancha no se hace en 2020, salvo que entre más dinero, hay que priorizar las ayudas al deporte frente a las infraestructuras deportivas. En este caso, si hay que salvar algún mueble quiero que sea al deportistas, antes que a infraestructuras, a reformas o construcciones.

¿La ayuda a los que compiten es la prioridad entonces?

Total y absolutamente. No va a haber discusión. Tenemos claro que hay que apoyar el deporte. Necesita la ayuda de las administraciones públicas, porque tradicionalmente el deporte ha venido siendo sustentado por el apoyo público. El apoyo privado se ha ido incorporando con el paso del tiempo y hay que seguir estimulando que lo haga, pero ahora va a estar gravemente mermado por la propia situación económica. ¿Cómo se lo vamos a pedir a una empresa que a lo mejor tiene grandes dificultades para desarrollar su actividad, que puede estar en un ERTE, que está pasando penurias y le es difícil salir adelante? No vamos a ser tan ilusos de pensar que esa empresa va a patrocinar de la misma manera las actividades deportivas. Preveo que va a haber una merma de apoyo privado a la actividad deportiva. Lo que no va hacer el Cabildo es desasistir ahora al deporte y dejarlo sin apoyo para que se pueda sustentar.

¿Se plantean como objetivo no perder presencia en la elite?

Sí, y el deporte base necesita ayuda, las copas cabildo sustentan a los pequeños equipos, la lucha canaria necesita de la financiación pública, porque si no, no tendríamos lucha canaria. El pequeño empresario no tiene capacidad para apoyar a la actividad deportiva. Lo ideal es que poco a poco, si mejora la situación económica, la empresa se vincule mucho más a los patrocinios.

En el campo amateur, la ayuda a los arbitrajes es básica.

Pretendemos apoyar a clubes y federaciones en todos sus gastos. Tenemos previsto sacar una nueva línea de ayuda al sector deportivo. Una subvención de 300 mil euros para clubes y federaciones, para resolver todos los gastos que se les hayan quedado pendientes, que puedan solicitar una ayuda que les palie. Pagos de alquiler, de arbitrajes u otro tipo de gastos.

¿Una línea de ayuda específica para esta crisis?

Específica para salir de esta situación. A muchos clubes les habrá cogido esta situación con las cuentas justitas, si se han endeudado con un proveedor o con la luz y el agua de un local, el Cabildo les va a ayudar.

En baloncesto, entramos en la fase de expectativas por la organización de final de la ACB.

Nos hemos postulado para la Liga, creemos que sería proyecto muy interesante para estimular la actividad de la isla, los hoteles valoran positivamente llenar alguno con los deportistas, pero no va a depender de nosotros que seamos el mejor escenario. Será la Federación, que es la que tiene que decidir.

El hecho de retrasar la Supercopa ACB ¿implica más cambios en la promoción de la sede?

No, es simplemente un aplazamiento, no hemos establecido ningún cambio en la hoja de ruta que habíamos definido. Todo depende de la evolución de la desescalada, de si no habrá marcha atrás en la salida de la crisis. La única decisión que había que tomar, tanto por parte del CB Canarias como de nosotros era postergar la Supercopa.

Si se confirma a puerta cerrada ¿dejaría de ser prioritaria la reforma del Santiago Martín?

Se harán otras obras más prioritarias. Adaptar todas las infraestructuras a las nuevas exigencias de higiene, de control de aforo, la ordenación de accesos, vamos a tener que priorizar esas inversiones antes que cualquier otra.

¿Qué queda de Tenerife 2030?

Esta es una opinión personal, Tenerife 2030 era una marca vinculada a Carlos Alonso, que aglutinó todos los proyectos que había y cogió las bases de las subvenciones que ya existían, incorporando alguna más, pero los deportistas y las federaciones no han visto disminuido el apoyo del Cabildo porque haya cesado Tenerife 2030, que era más una marca de Carlos Alonso que un nuevo proyecto que cambiara el escenario en el ámbito de la gestión del Cabildo.

Aplazada la Bluetrail para 2021, ¿qué otras competiciones plantean mover?

Hay que ser prudentes, la Bluetrail la gestiona Ideco, hemos tenido que tomar la decisión de suspenderla, porque su organización implica hacer contrataciones administrativas y sacar pliegos y teníamos claro que no se podría. El resto va a depender de acuerdos con organizadores y con los ayuntamientos que querían fomentar esas actividades. Estamos a la expectativa de las distintas fases desescalada, no podemos saber qué competiciones se harán. Está claro que las del primer semestre no se realizarán en plazo, pero cabe posibilidad de ver si se pueden hacer a final de año.