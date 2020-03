Bolo: "Estaba igualado y llegó el gol"

Jon Pérez Bolo, entrenador de la SD Ponferradina, no tuvo una comparecencia de prensa demasiado extensa en el Heliodoro Rodríguez López. Apenado por la derrota, respondió a las dos preguntas que le hicieron realizando un resumen del encuentro en primer lugar. "Queríamos que fuera un partido cerrado, en el que el Tenerife no pudiera correr. En la primera parte nos ha faltado balón. En la segunda creo que el partido estaba igualado, pero ha llegado la jugada del gol", analizó el técnico del conjunto berciano antes de referirse a esa acción de Sipcic. "La jugada del gol tendremos que verla porque bajo mi punto de vista está mal defendida", indicó en primer lugar refiriéndose al desempeño de sus futbolistas. A continuación, lamentó que no estén teniendo "suerte con este tipo de acciones, pero para eso está el VAR".