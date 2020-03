A Salamanca con todo

Si fue posible con seis, aún más con diez. Tras su épica victoria del sábado contra el Valencia BC pese a tener numerosas bajas, el Ciudad de La Laguna Tenerife no renuncia a dar la sorpresa -de nuevo- en la Copa de la Reina que afronta a partir del viernes en Salamanca. Más aún cuando debería tener a casi toda su plantilla en condiciones. Y es que las cuatro jugadoras que no pudieron actuar en La Fonteta, parecen recuperarse a tiempo para la cita en tierras charras.

Así, Laura Herrera y Cris Pedrals, a las que ayer se las veía aún algo convalecientes, ya van dejando atrás los procesos gripales que las dejaron fuera de combate en la última jornada liguera. "No recordaba la última vez que me había perdido un partido y la verdad que se sufre mucho desde fuera", reconoce la pívot santacrucera, que a la vez admitía estar "todavía algo flojilla", pero sabedora de que tiene "tiempo para llegar en condiciones" a los cuartos.

También buenas noticias para Bettencourt, baja por una microrrotura muscular producida "por un golpe en el duelo contra el Cadi". "No pude jugar en Valencia, pero ya estoy a tope", apuntaba ayer la portuguesa, que si bien viajó a tierras levantinas, no se pudo vestir de corto. "Sufrí muchísimo desde el banquillo, pero terminé orgullosa de todas; fue algo increíble", dijo la exterior lusa sobre una sensación de felicidad que también vivió, aunque desde la distancia, Herrera. La interior isleña cree que ese triunfo "es una muestra clara de que hay equipo de sobra para sacar las cosas adelante", en clara referencia, al margen de la Copa, a poderse meter en playoff. "Me veo jugándolos y el resto del equipo también está demostrando que lo quiere hacer. Y ojo si llegamos a ellos en perfectas condiciones", advierte la internacional tinerfeña.

"¿Mi rodilla? Está bien, no tengo nada roto ni nada hinchado, solo un pequeño problema en el cartílago", aseguraba por su parte Lyndra Weaver, aliviada tras conocer los resultados de la resonancia a la que fue sometida el domingo por la noche. "Jugaré", aseveró la ala pívot norteamericana, cuyo papel debería ser vital en la Copa para paliar uno de los déficits del Clarinos, el rebote. Si las moradas lo logran, la tercera victoria del curso contra el Valencia no sería tan descabellada.