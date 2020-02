Zidane sale en defensa de Marcelo tras el fiasco en Copa

Zinedine Zidane ha salido en defensa de Marcelo, tras las críticas que el brasileño ha recibido por su partido ante la Real Sociedad en la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey, ha afirmado que le ve "bien" de forma, y ha defendido que "lo dio todo en el campo".

"No es lo que pienso yo, Marcelo lo dio todo en el campo el otro día pero el problema es cuando perdemos un partido. Es cuando se dice que la alineación es mala y que no estaba listo. Esto no va a cambiar", lamentó Zidane en rueda de prensa.

El técnico madridista se apoyó en la entrega de Marcelo ante la Real Sociedad en su defensa, sin entrar en el rendimiento defensivo que dio. "Lo importante es cuando mis jugadores dan el cien por cien y Marcelo lo ha dado todo en el campo. La gente se ha dado cuenta. Él ya sabe como funciona todo con su experiencia", añadió lamentando la crítica externa.

Dejó claro Zidane que en sus planes entra Marcelo y que es imposible que ninguno de sus jugadores mantenga un nivel alto durante toda la temporada. Tras recuperar el buen nivel de Isco Alarcón y Luka Modric, se mostró convencido de que lo repetirá con el lateral brasileño.

"No es lo que piense yo de Marcelo, que lo veo bien, cada uno puede opinar de como lo está haciendo pero siempre ha demostrado que es importante y lo va a hacer hasta el final. Voy a contar con él, no tengo ninguna duda", dijo.

"Con Isco y Modric como con cada jugador no pueden rendir 60 partidos muy bien, siempre al mismo nivel y ser el mejor en el campo. Por eso hay momentos en la temporada que hay que aceptar y los jugadores estar bien de vez en cuando y seguir peleando porque esto es largo y necesitamos a todos", sentenció.