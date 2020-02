El Teide como rompeolas

Nueve tinerfeños competirán a partir de hoy en el prestigioso Cabreiroá Pro Las Américas, estreno de las World Surf League 2020. Daniela Boldini defenderá título

La Izquierda de Las Américas, una ola de piedra que le hace un guiño a una tierra volcánica que alcanza su máxima cota en los 3.715 metros de El Teide, padre de los tinerfeños. Hoy se abre el fuego en la tercera edición del Cabreiroá Pro Las Américas 2020, cita correspondiente a las World Surf League y que sirve de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Nueve tinerfeños intentarán ir pasando de rondas y prorrogar su presencia en el agua sureña hasta este domingo, día en el que concluirá el evento. Diego Suárez, Marcela Machado, Yael Peña, Laura Coviella, Lenny Jensen, Melania Suárez, Álex Bauduin y Jonathan González intentarán emular a Daniela Boldini, quien defenderá la condición de ganadora de la pasada edición.

Con sesiones de nueve horas -de 9:00 a 18:00-, con permiso de las condiciones meteorológicas, y albergando a deportistas y entusiastas de diferentes procedencias. Ese será el escenario que se encontrarán los 112 surferos y 58 surferas. De los 170 competidores inscritos, procedentes de 31 países distintos, nueve intentarán dejar el pabellón del surf tinerfeño por todo lo alto. La juventud de todos ellos y el talento los han llevado a darse a conocer fuera de las fronteras regionales; esta semana lucharán por poner su nombre en lo más alto de los riders internacionales.

Durante los últimos días, de mareas tranquilas y tímidas olas, han aprovechado para hacer sus cábalas en la costa de Las Américas, lugar del que esperan salir a hombros ante la multitud. Ninguno de los locales se ve favorito, pero todos idealizan maniobras y tubos en el largo recorrido de la Izquierda de Las Américas.

Con apellido de un reputado pintor italiano, nacida en Asturias y criada en Tenerife, la sub-18 Daniela Boldini aún tiene presente el sueño que vivió hace un año en una final muy disputada ante Leticia Canales. El 10 de febrero del 2019 el mar le brindó pocas posibilidades pero las supo optimizar. Casi un año después, va a por su segundo Cabreiroá.

"La verdad es que tengo un poco de presión, sobre todo por los comentarios que me hacen amigos y gente de la playa que me vio el año pasado; no obstante, ésta es positiva, no me genera nerviosismo. Lo que me han dicho lo transformo en motivación para hacer lo que sé", reconoce Daniela Boldini.

La surfista de 16 años, que reconoce que intentará "ganar", y basará su estado anímico en la buena respuesta que vayan dando sus homólogas: "Es una motivación ver como otras compañeras de Canarias van avanzando y hacen que crezcamos todas juntas". Un triunfo reforzaría a Boldini, que se marca como objetivo el circuito júnior europeo.

Una de las tinerfeñas que dejó patente su talento en las citas continentales de 2019 es Melania Suárez. La oriunda de la Punta del Hidalgo, tras un stage en Hawai, afirma que le gustaría "hacer un buen resultado y poder llegar a la final. Creo que tengo bastantes posibilidades pero a ver cómo sale", apostilla una competidora que verá a su hermano Diego lidiar contra adversarios y condiciones en Las Américas.

Si Suárez no es tan habitual en las olas sureñas, Lenny Jensen sí que lo es. El residente en El Médano se aferra "a las buenas condiciones que parece que van a haber" para realizar una buena actuación "ante familia y amigos".

Tanto para Diego como para Lenny, el distinguido Jonathan González, rider ligado a la firma portuguesa Deeply, actúa de referente al haber sido durante años uno de los surferos con más talento a nivel nacional. "Hago el campeonato sin muchas expectativas de llegar lejos. La izquierda es una ola que no surfeo tanto y me cuesta competir bien ahí", afirma un hombre que sabe lo que es meterse como tercer clasificado en Arona.