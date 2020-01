Joselu Moreno también quiere "un grande"

Joselu Moreno tenía "muchas ganas de volver a jugar un partido y muchas ganas de ver puerta". Lo logró en su estreno como jugador del Tenerife, colaborando decisivamente en la remontada. El atacante se sintió "muy cómodo, a pesar de que no he intervenido mucho en el juego". Pero sabe que el sino de un delantero es "tener una y meterla". El de Cartaya agradeció "el recibimiento de la afición" y pidió "un grande por todo, porque hace mucho tiempo que no viene uno a la Isla y al final es lo que todo el mundo quiere". Eso sí, pidió centrarse "en el derbi".