Una mano de Eva Llamas noquea a un Granadilla muy superior

El fútbol no solo no entiende de justicia sino que escribe guiones tremendamente enrevesados. La EDF Logroño se aprovechó de una mano dentro del área de Eva Llamas -la mejor blanquiazul- para igualar la contienda en el 90'. La falta de eficacia visitante en la primera parte, dio vida a las riojanas.

Antonio González salió con un 4-2-3-1 en el que Clare Pleuler se estrenaba en el once compartiendo medular con Eva Llamas. Por delante, una Silvia Doblado que aportó en la mediapunta más trabajo y agresividad en la presión que Paola Hernández y Tata Matveeva. María José y Allegra formaron en las alas; y Martín-Prieto como punta de lanza de las blanquiazules.

Empezó empujando el Logroño. Ya desde el primer minuto de encuentro, Jujuba se vio obligada a cometer falta en el balcón del área. El sistema de ayudas funcionó y Jade, la ariete riojana con más peligro -acumula 10 tantos-, se vio doblegada por Gavira.

La confianza que rebosaba la retaguarida contagió a las atacantes que, poco a poco, entraron en escena. Tanto es así que, cuando tan solo se habían disputado 13 minutos, las tinerfeñas ya habían botado cuatro saques de esquina. El cuarto, que vino precedido por un disparo de Martín-Prieto -hizo gala de su buen momento de forma-, supuso la ocasión más clara hasta el momento. Clare Pleuler remató dentro del área y Chini la sacó sobre la misma línea de gol. Cinco minutos después, Leticia salvó un disparo de Silvia Doblado. El Granadilla se sentía cómodo ante un rival que se partía.

Entre las destacadas de los primeros minutos, María José. La delantera de La Laguna fue clave en la presión avanzada y en la jugada que propició el penalti del 0-1. Corría el 26', cuando la ex del Levante leyó el desmarque de Allegra, que fue derribada por una Johansen que no midió en su salida. La capitana Pisco no falló desde los once metros y puso el primer tanto (28'). Siete minutos después, Rivera Olmedo no se atrevió a señalar una nueva pena máxima sobre Gavira.

Con el resultado favorable, y con la sensación de que la ventaja pudo ser mayor para las visitantes, concluyó una primera parte en la que, como sucedió en los primeros 45 minutos del choque de La Palmera entre isleñas y riojanas, la presión avanzada y la proximidad entre las líneas neutralizó al Logroño. Eva Llamas volvió a llevar la voz cantante. La oriunda de Montgat volvió a dominar la parcela ancha para demostrar, una vez más, que es una de las mejores mediocentros de la Primera Iberdrola.

Tal y como sucedió en los primeros compases de la contienda, la EDF Logroño salió mucho mejor que el Egatesa. Las de Antonio González supieron contener a un frente de ataque con la novedad de Grace y seguir centrando su labor en secar a Jade. Lo mismo ocurrió en el cuadro de Gerardo García, que le encomendó a Dorine el marcaje de Martín-Prieto; la andaluza hizo su mejor partido de blanquiazul.

Pese a no contar con aproximaciones hasta el 78', minuto en el que María José probó fortuna con un libre directo, la UDG Tenerife se encontraba muy cómodo sobre el tapete riojano. Como muestra, la incursión de Paola Hernández -estrenó el #3, dorsal de ficha A- en detrimento de Clare Pleuler. Silvia Doblado pasó a formar en el centro con Eva Llamas hasta que entró Natalia Ramos, momento en el que volvió a su posición natural.

Cuando el crono corría hacia el 90', una mano involuntaria pero punible de Llamas supuso el penalti en contra que transformó Jade, que había fallado hace una semana. La prolongación le quitó al Granadilla lo que le dio hace ocho días.