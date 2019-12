La Laguna corre por San Silvestre

Llega un año más la San Silvestre, que en esta ocasión alcanza la trigésimo octava edición. La última prueba deportiva del año en Canarias se disputará por las calles del casco histórico de La Laguna en la tarde-noche de este martes 31 de diciembre, a partir de las 18.00 horas. Los 3.200 dorsales disponibles se agotaron un año más antes del plazo previsto.

La carrera está organizada por el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna y cuenta con el patrocinio de Volkswagen Canarias, De La Laguna, Intersport, Fred Olsen y Coca Cola.

La prueba se celebrará a partir de las 16.30 horas y se llevará cabo en un circuito urbano por el centro histórico de Aguere. Se contará con cinco categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, tanto masculino como femenino.



Distancia:

La distancia total de la prueba será de 5.700 metros.



Recorrido:

El recorrido consta de 2 vueltas al circuito que será el siguiente:

1ª Vuelta

Salida: Plaza de la Concepción, C/ Adelantado giro izquierda C/ Marqués de Celada, Plaza de Doctor Olivera, C/ Herradores, giro izquierda C/ Consistorio, C/ Nava y Grimón, Plaza del Cristo, C/ la Rua, giro izquierda c/ Cañaveral, giro izquierda Cmno Las Peras, plaza del Cr5isto, giro izquierda lateral de la Plaza del Cristo, giro derecha C/ Viana, giro derecha C/ San Agustín giro Izquierda C/ Ascanio y Nieves, giro derecha Plaza de la Concepción.

2ª Vuelta

Plaza de la Concepción, Plaza de Doctor Olivera, C/ Adelantado giro izquierda C/ Marqués de Celada C/ Herradores, giro izquierda C/ Viana, giro izquierda C/ Obispo Rey Redondo (C/ La Carrera) hasta Meta: Plaza de la Concepción.

*El recorrido podrá modificarse por motivos de organizativos o seguridad.



Salida:

La salida para las categorías convocadas se dará a las 18:00 horas en la Plaza de La Concepción (calle Obispo Rey Redondo).



Llegada:

La llegada estará ubicada en la Plaza de la Concepción.