Milla: "Hay miedo por esta situación"

Luis Milla no escondió la preocupación que hay en la plantilla del Tenerife. "Miedo tenemos todos por la situación en la que estamos, pero tampoco podemos pararnos a pensar en eso, porque esta Liga es muy larga y con dos triunfos te metes en la pelea por estar más tranquilo", dijo tras la derrota en La Coruña.

El centrocampista calificó como "normal" la decepción de la afición. "Es normal. Nosotros también estamos enfadados. Somos conscientes de que no estamos bien y de que no estamos dando el rendimiento esperado, pero no nos queda otra que volver de las vacaciones trabajando mucho más, siendo más equipo de lo que somos, mejorar y hacer mucha autocrítica", declaró.