"Me gusta mucho cómo juega el Salud Tenerife"

Eli Chávez explica que sigue la Liga Guerreras Iberdrola cuando puede, "cuando no juego al mismo tiempo. Me gusta mucho ver los partidos". Cuestionada por la marcha del Salud Tenerife, que ocupa la última plaza de la competición tras la celebración de las siete primeras jornadas, la norteña entiende que "lo complicado no es el hecho de subir", como brillantemente consiguió en mayo el representativo de la provincia santacrucera, "sino de mantenerte. He visto que han perdido partidos de uno o de dos goles, en los últimos segundos. Yo les aconsejo que no bajen los brazos, que sigan luchando, que al final el trabajo va a dar resultados. Aunque vayan últimos, no deben darse por vencidos. Los partidos que he visto me ha gustado mucho cómo juega el equipo. Creo que merecen mantenerse en la categoría", completó.