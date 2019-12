Crece el club de los centenarios

Con su participación el viernes en el Málaga-Tenerife, Filip Malbasic llegó a su partido oficial número cien con el equipo tinerfeño, sumando encuentros de Liga y de la Copa del Rey.

Con su participación el viernes en el Málaga-Tenerife, Filip Malbasic llegó a su partido oficial número cien con el equipo tinerfeño, sumando encuentros de Liga y de la Copa del Rey. El serbio es uno de los seis integrantes de la actual plantilla con más de 99 actuaciones. El club de los centenarios tiene a un socio destacado, Suso Santana, que el próximo sábado, en la visita del Alcorcón al Heliodoro, podrá alcanzar los 300, siempre que tenga minutos. Por detrás aparecen Carlos Ruiz, Aitor Sanz, que pasó a ser bicentenario hace tres jornadas, en El Molinón, Dani Hernández y Alberto Jiménez.

Malbasic alcanzó la cifra redonda en dos campañas y media. El delantero, con contrato hasta junio de 2021, debutó el 3 de septiembre de 2017, dentro de la tercera jornada de la 2017/18. En ese curso jugó 37 partidos de Liga y cuatro de Copa. Su producción ofensiva fue de nueve goles. Luego, en la posterior su recorrido fue de 39 y uno, respectivamente, para dejar su registro de tantos en seis. Y en el ejercicio actual acumula 19 encuentros disputados y cuatro dianas, una al Numancia, dos al Lugo y otra al Racing. Además, es el blanquiazul que más ha disparado a puerta en la 2019/20, con 24 ensayos, once bien dirigidos. Igualmente, Malbasic ha podido repartir dos pases de gol.

En declaraciones a los medios del Tenerife, Filip confiesa sentirse "muy satisfecho" por su trayectoria profesional en la Isla. "Vine con la intención de hacer cosas buenas y creo que esta es una cifra muy grande", indica tomando la referencia sus dos intentos anteriores de triunfar fuera de Serbia, en el Hoffenheim alemán y el Lechia polaco. "Había tenido malas experiencias en el fútbol fuera de Serbia y no sabía cómo me iban a salir las cosas aquí, pero me aceptaron muy bien desde el primer día", admite el atacante, "orgulloso" por haber conseguido "jugar tanto" en el extranjero y de haberlo hecho en un "equipo histórico" como el Tenerife. Su adaptación le ha facilitado las cosas. "La mentalidad de la gente de España es parecida a la de Serbia, y eso me ha ayudado. Jugar aquí es una gran oportunidad y trato de aprovechar cada minuto, con partidos mejores y peores", concluye Filip.